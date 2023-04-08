مصرع رضيعة تحت عجلات سيارة نقل في المنوفية

لقيت رضيعة تبلغ من العمر عامين مصرعها داخل مركز أشمون في محافظة المنوفية أسفل عجلات سيارة نقل أثناء تواجدها أمام منزلهم في احدي قري المركز.

تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة اشمون بمصرع طفلة أسفل عجلات سيارة نقل.

بالانتقال تبين مصرع الطفلة " خ.م " عامين أثناء تواجدها أمام منزلها ورجوع سيارة نقل الي الخلف دهشتها تحت عجلاتها مما ادي الي وفاتها في الحال.

وبسؤال قائد السيارة أكد أنه أثناء عودته بالسيارة الي الخلف لم يشاهدها وصدمها عن طريق الخطأ وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.