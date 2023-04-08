ظهور كائن غريب يثير الرعب في بريطانيا .. ما القصة؟

اثار ظهور كائن غريب بأحد شواطئ المملكة المتحدة، حالة من الحيرة والرعب في نفوس المواطنين، لشكله الغريبة الذي يشبه الكائنات الفضائية.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ستار"، رصدت مارلين إنجليس ، 72 عامًا ، الحيوان بذيل مسنن ورأس نصف شفاف أثناء المشي على شاطئ في ليتلهامبتون ، غرب ساسكس، مما اثار هذه الامر الرعب في نفسها.

ظهور كائن غريب يثير الرعب ببريطانيا

أدركت منذ ذلك الحين أن المخلوق الغريب ، الذي مات عندما صادفته ، يشبه حيوانًا غامضًا آخر تم التقاطه على ساحل دورست في ديسمبر الماضي ، حيث كان كلاهما رمادي غامق اللون ، ولهما نفس الرأس الشفاف ، مثل قنديل البحر ، مع زعنفتين على الأقل وذيل طويل.

وحتى الخبراء في جمعية الحيوانات الخيرية قالوا إنهم حيروا من هذا المخلوق ولم يتمكنوا من التعرف عليه.

ظهور كائن غريب يثير الرعب ببريطانيا

ومع ذلك ، فإن الباحثين في جمعية الحفاظ على البيئة البحرية لديهم تخمين حول ما يمكن أن يكون الحيوان ، قائلين إنه يمكن أن يكون نوعًا من أسماك الراي.

فيما كان مستخدمو تويتر حريصين بنفس القدر على التفكير في ما يمكن أن يكون المخلوق.