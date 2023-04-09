مي كساب تحتفل بنجاح مسلسل جعفر العمده عبر انستجرام

احتفلت الفنانة مي كساب، بنجاح مسلسلها الجديد “جعفر العمدة" عبر حسابها الشخصي على موقع التواصلالاجتماعي انستجرام.



وحقق المسلسل مشاهدات كبيرة، وعلقت مي كساب:” أحلي حاجه في الدنيا إن ربنا يرزقك بأصحاب بجد بيحبوك من قلبهم من غيرأي مصالح يفرحو لفرحك يزعلو لزعلك شكرا من قلبي إنكم في حياتي ربنا يديمكم نعمه من رب العالمين”

مي كساب

تصدر مسلسل جعفر العمدة للفنان محمد رمضان قائمة المشاهدات عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، كما تصدر هاشتاجالمسلسل عبر موقع الفيديوهات القصيرة تيك توك ما يقرب من مليار مشاهدة وهو ما جعل محمد رمضان يحتفل بهذاالنجاح عبر صفحته الشخصية بموقع الصور الشهير إنستجرام.





جعفر العمدة:

تدور أحداث مسلسل جعفر العمدة في إطار اجتماعى، حول جعفر الذي يقوم بدوره محمد رمضان يمتلك شركاتللمقاولات ويتزوج بـ3 سيدات، ويدخل في العديد من الصراعات والخلافات في عمله، وخلال أحداث المسلسل يقابلشخصية «عايدة» قوم بدورها «زينة» وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت طوال حلقات المسلسل.