هندسة القاهرة تعلن عن تفاصيل الإفطار الجماعي بالكلية

أعلن اتحاد طلاب كلية الهندسة جامعة القاهرة، عن إقامة أكبر إفطار جماعي في تاريخ الكلية، بفرعها الرئيسي بالجيزة، وذلك بتكوين الشكل الهندسي لفانوس رمضان، بالمنطقة الواقعة أمام البوابة الرئيسية للكلية، ومبنى الإدارة.

وأوضح أنه سيتم تنظيم أنشطة ثقافية وفنية واجتماعية ورياضية وعلمية، قبل الإفطار مباشرة، كما سيتم تنفيذ فقرة إنشاد ديني بعد الإفطار، كما ستتم تغطية اليوم كاملًا (Photography- Videography) بشكل احترافي؛ لضمان تخليد هذا اليوم بكل تفاصيله.

جامعة القاهرة

في سياق آخر، ينظم مركز تعليم اللغات الإفريقية بكلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والدكتور عطية الطنطاوي عميد الكلية، عددا من الدورات التدريبية لتعليم اللغات الإفريقية الكبرى الأكثر انتشارا في القارة السمراء، وهي: «السواحيلية- الهوسا- الأمهرية- الفولانية- الصومالية»؛ بهدف فتح جسور التواصل والتفاهم بين مصر والدول الإفريقية، للناطقين بهذه اللغات، والانفتاح على إفريقيا، وتعزيز التواصل والتعاون معها “دولًا وشعوبًا”.