عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

هندسة القاهرة تعلن عن تفاصيل الإفطار الجماعي بالكلية

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن اتحاد طلاب كلية الهندسة جامعة القاهرة، عن إقامة أكبر إفطار جماعي في تاريخ الكلية، بفرعها الرئيسي بالجيزة، وذلك بتكوين الشكل الهندسي لفانوس رمضان، بالمنطقة الواقعة أمام البوابة الرئيسية للكلية، ومبنى الإدارة. 

وأوضح أنه سيتم تنظيم أنشطة ثقافية وفنية واجتماعية ورياضية وعلمية، قبل الإفطار مباشرة، كما سيتم تنفيذ فقرة إنشاد ديني بعد الإفطار، كما ستتم تغطية اليوم كاملًا (Photography- Videography) بشكل احترافي؛ لضمان تخليد هذا اليوم بكل تفاصيله.   

البحوث الفلكية: التوقيت الصيفي يحقق الاستفادة من طول ساعات النهار في الصيف

قلب العقرب.. نجم عملاق أحمر يظهر بجوار القمر الآن.. شاهد

كامل أم ناقص.. هل رمضان 30 يوما أم 29؟.. البحوث الفلكية يجيب

إعلام القاهرة تعلن عن المعرض الخيري للملابس.. تفاصيل

غلق باب الترشح لوظيفة عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال اليوم

كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان تعلن شروط التقديم لبرنامج تأهيل المعلمين

البحوث الفلكية: التوقيت الصيفي يعود بالنفع العام على الدولة

يمكنك مشاهدة الكوكب بالعين المجردة | عطارد يصل أقصى استطالة له الثلاثاء

البحوث الفلكية تحسم الجدل: هذه فوائد التوقيت الصيفي.. وسر ثبات موعد أذان العصر طوال رمضان

الجائزة الأولى 6 آلاف جنيه.. سارع قبل غلق باب التقديم في مسابقة الواقع الافتراضي

جامعة القاهرة

في سياق آخر، ينظم مركز تعليم اللغات الإفريقية بكلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والدكتور عطية الطنطاوي عميد الكلية، عددا من الدورات التدريبية لتعليم اللغات الإفريقية الكبرى الأكثر انتشارا في القارة السمراء، وهي: «السواحيلية- الهوسا- الأمهرية- الفولانية- الصومالية»؛ بهدف فتح جسور التواصل والتفاهم بين مصر والدول الإفريقية، للناطقين بهذه اللغات، والانفتاح على إفريقيا، وتعزيز التواصل والتعاون معها “دولًا وشعوبًا”.

جامعة القاهرة كلية الهندسة جامعة القاهرة اتحاد طلاب كلية الهندسة جامعة القاهرة أكبر إفطار جماعي إفطار جماعي الشكل الهندسي لفانوس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لحظة وفاة فنان شهير وطفله وزوجته في حادث سيارة مروع.. صور وفيديو

عواصف رعدية واستعدوا للقادم.. تحذير من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

قبل انتهاء مهلة الغرامة.. كهربا يوجه رسالة مؤثرة لجمهوره

خبير يحسم الجدل حول صحة إلغاء هدف البنك الأهلي في شباك الزمالك

قرار عاجل في السعودية بشأن الحضور الطلاب المدارس| تفاصيل

اشترى التذاكر.. شبانة يطالب بفتح تحقيق عاجل مع بيراميدز بسبب لقاء الأهلي

مفاجأة مدوية عن مدرب الزمالك الجديد أوسوريو.. فيديو

خبير تحكيمي يفجر مفاجأة بشأن هدف البنك الأهلي في الزمالك.. فيديو

ترشيحاتنا

البنوك والبورصة 4 أيام إجازة.. اعرف السبب

دليلك في الطوارئ.. أرقام شرطة النجدة والمرور والإسعاف

دعاء النبي في صلاة الفجر .. داوم عليها كل يوم خلال رمضان

دعاء ليلة 19 من شهر رمضان لكل مهموم.. 23 كلمة تجعل لك فرجا ومخرجا

قرار عاجل في السعودية بشأن الحضور الطلاب المدارس| تفاصيل

5 أدعية فيها العجب.. داوم عليها في رمضان تتغير حياتك للأفضل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هذه الأبراج تنجح في التوازن بين العمل والحب والحياة|هل أنت منهم؟

فسحوا بناتي.. رسالة مؤثرة من شاب قبل وفاته بيومين تثير الجدل على السوشيال ميديا

أنا مخطوفة حد يقول لـ ماما.. حقيقة رسالة متداولة لطفلة تستغيث

أمينة شلباية تكشف عن سر الحفاظ على الشعر والبشرة في رمضان

فيديو

وداد خلعت سيد والقبض على محمد رمضان..أحداث ساخنة في الحلقة الـ18من جعفر العمدة

شرشحة وفضايح.. علا غانم تكشف المستور عن طليقها |فيديوجراف

حادث أليم.. ماذا حدث لـ معد الحسان وزوجته وطفله في تركيا |فيديوجراف

الرئيس يتفقد قسم مدينة نصر أول ويتناول الإفطار مع الضباط.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. الحنين إلى الماضي والإعلانات

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب.. أنوار الفاتحة (7) يوم الدِّين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: أرواح خلدها رمضان.. آية التبني والشيخ البنا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: السر في التفاصيل

خالد جمال

خالد جمال يكتب| 6 أسباب وراء نجاح مسلسل ريهام حجاج "جميلة"

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. من ينقذ كنز المقطم ؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب : أنوار الفاتحة (6) مالك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب ليسوا أصدقاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ