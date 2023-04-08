البحوث الفلكية تحسم الجدل: هذه فوائد التوقيت الصيفي.. وسر ثبات موعد أذان العصر طوال رمضان

رئيس قسم الفلك:

التوقيت الصيفي يحقق الاستفادة من طول عدد ساعات النهار في فصل الصيف

استاذ بمعمل ابحاث الشمس: التوقيت الصيفي يعود بالنفع العام على الدولة

البحوث الفلكية توضح أسباب ثبات موعد أذان العصر طوال أيام شهر رمضان

وافق مجلس النواب على مشروع قانون المُقدم من الحكومة بشأن عودة التوقيت الصيفي حيث يبدأ موعد العمل بالتوقيت الصيفي، الذي يقضي بتقديم ساعة المصريين 60 دقيقة، اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي.

ويهدف عودة التوقيت الصيفي زيادة الساعة القانونية للتوقيت الرسمي إلى تبكير ساعات العمل ساعة، لكي تنال وقتاً أكثر أثناء ساعات النهار التي تزداد تدريجياً من بداية الربيع حتى ذروة الصيف، ويتقلص من هذا الموعد حتى ذروة الشتاء.

ويهدف التوقيت الصيفي إلي ترشيد الطاقة والاقتصاد فى تشغيلها فى ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.

البحوث الفلكية توضح الإستفادة من التوقيت الصيفي

وقال الدكتور أشرف شاكر رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن ساعات النهار تتأثر بميل محور الأرض ومسارها حول الشمس، أننا نشهد في فصل الصيف ميل النصف الشمالي من الأرض نحو الشمس مما يجعل النهار أطول من الليل، وذلك اثناء عملية دوران الأرض، وأن الأمر يكون معكوس في فصل الشتاء ويحدث التساوي بين عدد ساعات الليل والنهار في الاعتدالين الربيعي والخريفي.

وصرح شاكر خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن التوقيت الصيفي يحقق الاستفادة من طول عدد ساعات النهار في فصل الصيف، وانه ظاهرة طبيعة تسعي الدولة الإستفادة منها لتقليل استهلاك الطاقة، حيث يكون النهار اطول ما يجعل فرصة لتقليل الضغط علي الكهرباء التي نستعملها الإنارة.

واشار رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، علي انه التوقيت الصيفي يكون له تأثير نفسي علي المواطنين خاصة في أول أيام تطبيقه، لكن سرعان ما يتعايش الناس مع المواعيد الجديدة، حيث أن شروق الشمس إشارة نفسية لبدء وقت العمل، وأن التوقيت الصيفي متبع في أكثر من دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وبعض الدول الأوروبية.

ومن جانبه قال الدكتور محمد غريب راشد الأستاذ المتفرغ بمعمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن قرار العمل بالتوقيت الصيفي هو قرار الدولة وليس مؤسسة علمية، مشيرآ إلي أن الأمر يتعلق بترشيد استهلاك الطاقة واستغلال فترة النهار.

واضاف غريب في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن أنه في حالة العمل بنظام التوقيت الصيفي سيتم توفير ساعة بالنهار، ويساهم القرار في تبكير ساعات العمل ساعة، وإذا تم استغلاله بالصورة المناسبة سوف تعود بالنفع العام على الدولة.

والفت الأستاذ المتفرغ بمعمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، علي أن ترشيد الطاقة أمر تعمل بيه جميع الدول وتحرص عليه وأن العمل بالتوقيت الصيفي لترشيد الطاقة تعمل به معظم الدول المتقدمة وتلتزم بتطبيقه في بلادها.

التوقيت الصيفي

هو تغيير فى التوقيت الرسمى للدولة ويتم مرتين سنويا ولمدة 6 أشهر، وتعمل به أكثر من دولة في مختلف دول العالم.

ويتم إعادة ضبط الساعات الرسمية بنهاية شهر أبريل، حيث تقدم عقارب الساعة 60 دقيقة، ويكون الرجوع للتوقيت العادى "الشتوي" بنهاية شهر أكتوبر من كل عام، ويترتب على العمل بالتوقيت الصيفي، تبكير أوقات العمل والفعاليات العامة الأخرى.

عكف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، علي نشر مواعيد ومواقيت الصلاة بناء وفقاً للحسابات الفلكية وكذلك عدد ساعات الصوم، يوميا عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي،فيسبوك.

ولاحظ المتابعون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي أن مواعيد أذان العصر ثابت دائما في تمام الساعة 3.30، ولا يتغير علي عكس جميع المواعيد الأخرى التي نشهد فيها اختلافا يوميا ما بين زيادة أو نقصان، وهذا أيضا ثابت في جميع إمساكية شهر رمضان لعام 2023 .

السر وراء ثبات مواعيد أذان العصر في رمضان

وكشف الدكتور محمد غريب راشد الأستاذ المتفرغ بمعمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، السبب العلمي والفلكي وراء ثابت موعد أذان العصر طوال أيام شهر رمضان 2023 ليكون الساعة 3:30 مساءً طوال أيام الشهر.

وأوضح غريب في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن الأمر ليس بسر وليس بغريب أو غير اعتيادي وأنه أمر طبيعي وأن سبب ثبات مواعيد أذان العصر يرجع إلى درجتي خط الطول والعرض، وثباتهما وقت العصر.

ثبات مواعيد أذان العصر في رمضان

واشار الأستاذ المتفرغ بمعمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن من الأسباب التي جعلت هناك ثبات لمواعيد آذن العصر هو اننا في الإعتدال الربيعي الأمر الذي يجعل إنحراف الشمس عن خط العرض لا يتغير ، حيث أن ميل الشمس على خط العرض هو الذي يحدث تغير المؤاقيت وطلما لم يتغير فإن هذا يؤدي إلى ثبات موعد الأذان أحيانا لفترة وأن هذا هو السبب وراء ثبات مواعيد صلاة العصر في رمضان.

إمساكية رمضان

وأشارت إمساكية شهر رمضان لعام 2023 الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة علي أن مواعيد آذن العصر سوف تظل ثبات طوال أيام شهر رمضان الكريم بدون تقديم أو تأخير فيأتي مواعيد آذن العصر في تمام الساعة 3.30، وتعد إمساكية رمضان دليل المسلم في الشهر الكريم لمعرفة مواقيت الصلاة وعدد أيامه، لأن المسلمين يقبلون على قراء القرآن الكريم كاملًا في الشهر المبارك.

إمساكية شهر رمضان لعام 2023 الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة

مواعيد أذان المغرب

ونشر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، منشورًا، كشف فيه عن مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 16 رمضان أوضح من خلاله إن موعد صلاة الفجر سيكون في تمام الساعة الـ 4:09 صباحًا، والشروق في تمام الساعة الـ 5:38 صباحًا، أما بالنسبة لـ موعد أذان الظهر سيكون في تمام الساعة الـ 11:57 ظهرًا.

بينما يكون موعد أذان العصر في تمام الساعة الـ 3:30 مساءً، أما بالنسبة للمغرب في تمام الساعة الـ 6:17 مساءً، وأخيرًا صلاة العشاء في تمام الساعة الـ 7:36 مساءً.