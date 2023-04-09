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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

غلق باب الترشح لوظيفة عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال اليوم

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تغلق جامعة حلوان ، اليوم، باب الترشح لوظيفة عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال، وذلك لشغر منصب العميد بها، ومن المقرر أن يستمر التقديم حتى يوم الأحد 9 أبريل المقبل.

وأوضحت الجامعة أنه  قد بدأ الترشح و التقدم لشغر منصب عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان فعليه أن يتقدم بأوراقه من يوم الأحد 2 ابريل حيث تم فتح باب الترشح علي العمادة في ذلك اليوم من الساعة العاشرة صباحا حتى الثانية ظهرا، ويتم اليوم إغلاق باب الترشح اليوم الاحد الموافق 9 أبريل 2023.

وأشارت جامعة حلوان، إلي أن الملفات التي يتقدم بها المرشح لا تسترد وهي تخص اللجنة فقط لا غير، وأن المستندات المطلوبة للترشح لوظيفة عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان كالتالي:

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وطلب ترشح موضحا به الاسم الرباعي،الوظيفة الحالية ،العنوان ورقم التليفون والبريد الإلكتروني.
صورة بطاقة الرقم القومي سارية.
السيرة الذاتية مدعمة بصور من المستندات .
صورة بيان الحالة الوظيفية حديث معتمد من الإدارة العامة لشئون هيئات التدريس بإدارة الجامعة
خطة العمل الخاصة بالمتقدم، موضحا بها مقترحات التنمية والتطوير.
عرض تقدمي ( Presentation) موضحا با هذه الخطة ومنسوخا على فلاشة .
وملف به المستندات التالية :
• عدد (٦) أصل بيان الحالة الوظيفية حديث معتمد من الإدارة العامة لشئون هيئات التدريس بإدارة الجامعة + ٤ صور من بيان الحالة.

• عدد (٢) صورة شخصية حديثة 4*6.

• عدد (١) CV بالغة العربية .

• ٦ صور من بطاقة الرقم القومى سارية .

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