البحوث الفلكية: التوقيت الصيفي يعود بالنفع العام على الدولة

وافق مجلس النواب على مشروع قانون المُقدم من الحكومة بشأن عودة التوقيت الصيفي حيث يبدأ موعد العمل بالتوقيت الصيفي، الذي يقضي بتقديم ساعة المصريين 60 دقيقة، اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي.

التوقيت الصيفي

قال الدكتور محمد غريب راشد الأستاذ المتفرغ بمعمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن قرار العمل بالتوقيت الصيفي هو قرار الدولة وليس مؤسسة علمية، مشيرآ إلي أن الأمر يتعلق بترشيد استهلاك الطاقة واستغلال فترة النهار.

وأضاف غريب في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أنه في حالة العمل بنظام التوقيت الصيفي سيتم توفير ساعة بالنهار، ويساهم القرار في تبكير ساعات العمل ساعة، وإذا تم استغلاله بالصورة المناسبة سوف تعود بالنفع العام على الدولة.

ولفت الأستاذ المتفرغ بمعمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إلى أن ترشيد الطاقة أمر تعمل بيه جميع الدول وتحرص عليه وأن العمل بالتوقيت الصيفي لترشيد الطاقة تعمل به معظم الدول المتقدمة وتلتزم بتطبيقه في بلادها.

البداية التاريخة التوقيت الصيفي

هو تغيير فى التوقيت الرسمى للدولة ويتم مرتين سنويا ولمدة 6 أشهر، وتعمل به أكثر من دولة في مختلف دول العالم.

ويتم إعادة ضبط الساعات الرسمية بنهاية شهر أبريل، حيث تقدم عقارب الساعة 60 دقيقة، ويكون الرجوع للتوقيت العادى "الشتوي" بنهاية شهر أكتوبر من كل عام، ويترتب على العمل بالتوقيت الصيفي، تبكير أوقات العمل والفعاليات العامة الأخرى.

لتغيير التوقيتات تاريخ خاص بدأ من أحقاب تاريخية فائتة، وكان دائما ما يعود إلى دوافع اقتصادية، وكان الأمريكي بنجامين فرانكلين أول من طرح فكرة التوقيت الصيفي في عام 1784، و تحقَقت فكرة التوقيت الصيفى لأول مرة أثناء الحرب العالمية الأولى، حيث أجبرت الظّروف البلدان المتقاتلة على وجود وسائل جديدةٍ للحفاظ على الطاقة.

التوقيت الصيفى يحد من استهلاك الطاقة، لقدرته على حفظ الطاقة الكهربائية فى الولايات المتحدة وكندا، لأن التأجيل من أوقات الشروق والغروب يقلل من استخدام الإضاءة الصناعية فى المساء على حسب النظريات الاقتصادية المختلفة.