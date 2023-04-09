رئيس جامعـة المنوفية يتناول الإفطار مع الأطقم الطبية والعاملين

حرص الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية على تناول الإفطار اليوم بالمستشفيات الجامعية مع الأطقم الطبية و العاملين المكلفين بأعمال النوبتجيات بحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة، و الدكتور عبد الرحمن السباعي عميد الكلية و رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، و الدكتور أحمد القرش المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية و كذلك وكلاء الكلية و مديري المستشفيات بحضور المكلفين بأعمال النوبتجيات اليوم من أطباء، تمريض، فنيين اشعة و تحاليل، جهاز إداري، أفراد أمن ،و خدمات معاونة.

عقب الإفطار اجتمع الدكتور أحمد القاصد بالأطقم الطبية المكلفين بالنوبتجيات و إستمع إلي آرائهم و الإجابة على الأسئلة التي تم طرحها.

و أكد الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة على دعم إدارة الجامعة للمستشفيات الجامعية و العاملين بها، مشيدا بالدور الهام و الحيوى للمستشفيات الجامعية داخل محافظة المنوفية و المحافظات المجاورة و كم الجهد المبذول من جميع العاملين بها في سبيل الارتقاء بمنظومة الخدمة الطبية، و أكد سيادته علي الجميع ضرورة بذل المزيد من الجهد و أهمية ذلك في مواكبة دور الدولة الحيوي خلال المرحلة الحالية و المقبلة لتطوير منظومة الخدمة الطبية في إطار إستراتيجية و رؤية مصر 2030.

و أكد رئيس الجامعة علي ضرورة التكامل و التعاون بين مختلف العاملين في منظومة العمل حتى يظهر الدور الحقيقي و حجم العمل داخل المستشفيات الجامعية بالشكل اللائق و الذي يقوم به فريق متكامل من جميع الأطقم الطبية و العاملين.