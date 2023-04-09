عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعـة المنوفية يتناول الإفطار مع الأطقم الطبية والعاملين

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية

 

حرص الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية على تناول الإفطار اليوم بالمستشفيات الجامعية مع الأطقم الطبية و العاملين المكلفين بأعمال النوبتجيات بحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة، و الدكتور عبد الرحمن السباعي عميد الكلية و رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، و الدكتور أحمد القرش المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية و كذلك وكلاء الكلية و مديري المستشفيات بحضور المكلفين بأعمال النوبتجيات اليوم من أطباء، تمريض، فنيين اشعة و تحاليل، جهاز إداري، أفراد أمن ،و خدمات معاونة.

 

عقب الإفطار اجتمع الدكتور أحمد القاصد بالأطقم الطبية المكلفين بالنوبتجيات و إستمع إلي آرائهم و الإجابة على الأسئلة التي تم طرحها.

 

و أكد الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة على دعم إدارة الجامعة للمستشفيات الجامعية و العاملين بها، مشيدا بالدور الهام و الحيوى للمستشفيات الجامعية داخل محافظة المنوفية و المحافظات المجاورة و كم الجهد المبذول من جميع العاملين بها في سبيل الارتقاء بمنظومة الخدمة الطبية، و أكد سيادته علي الجميع ضرورة بذل المزيد من الجهد و أهمية ذلك في مواكبة دور الدولة الحيوي خلال المرحلة الحالية و المقبلة لتطوير منظومة الخدمة الطبية في إطار إستراتيجية و رؤية مصر 2030.

بدء امتحانات نهاية العام في المنوفية يوم 6 مايو.. اعرف جدولك

القاصد يعقد اجتماع لجنة قبول الهدايا والتبرعات بجامعة المنوفية أون لاين

و أكد رئيس الجامعة علي ضرورة التكامل و التعاون بين مختلف العاملين في منظومة العمل حتى يظهر الدور الحقيقي و حجم العمل داخل المستشفيات الجامعية بالشكل اللائق و الذي يقوم به فريق متكامل من جميع الأطقم الطبية و العاملين.

 

المنوفية المستشفيات الجامعية محافظة المنوفية جامعة المنوفية الاطقم الطبية رؤية مصر 2030

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لحظة وفاة فنان شهير وطفله وزوجته في حادث سيارة مروع.. صور وفيديو

مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأحد وهذه قيمة عيار 21

وفاة مدير بنك عقره كلب المذيعة أميرة أبو شنب

قبل انتهاء مهلة الغرامة.. كهربا يوجه رسالة مؤثرة لجمهوره

عودة شتوية| أمطار رعدية تضرب عدة محافظات.. والأرصاد تدعو للحذر الشديد

مفاجأة مدوية عن مدرب الزمالك الجديد أوسوريو.. فيديو

منع سلمى الشيمي من مغادرة البلاد .. لهذا السبب

قرار قضائى عاجل فى قضية عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

ترشيحاتنا

بدون ترتيب مسبق.. أحمد موسى يكشف تفاصيل زيارة السيسي لقسم مدينة نصر

الصور الأولى لحادث خروج عربة قطار قصب ديكوفيل عن القضبان بأسوان

مهرجان أهداف.. سموحة يهزم الداخلية 4-3 في الدوري

أول تعليق من كلوب على إهدار صلاح ركلة جزاء أمام أرسنال

أحزان ودعوات.. ضحية كلب المذيعة الشهيرة بالشيخ زايد يستسلم للموت.. القصة كاملة

الحرب العالمية الثالثة.. رئيس أمريكا السابق يوجه رسالة غامضة للعالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لسبب صادم.. شاب يخلع ملابسه ويستحم أمام الركاب في مترو نيويورك|شاهد

دراسة: يستطيع الرجال التعبير عن مشاعرهم بالإيموجي أكثر من النساء

طريقة تحضير صوص الجبن الشيدر بالخطوات

مسلسل ستهم الحلقة 18.. روجينا ترفض العودة مع شقيقها

فيديو

شرشحة وفضايح.. علا غانم تكشف المستور عن طليقها |فيديوجراف

حادث أليم.. ماذا حدث لـ معد الحسان وزوجته وطفله في تركيا |فيديوجراف

الرئيس يتفقد قسم مدينة نصر أول ويتناول الإفطار مع الضباط.. شاهد

تصريح طليقها عن القبلات وعدم حضورها الجنازات.. ياسمين رئيس ترد في «حبر سري»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. الحنين إلى الماضي والإعلانات

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب.. أنوار الفاتحة (7) يوم الدِّين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: أرواح خلدها رمضان.. آية التبني والشيخ البنا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: السر في التفاصيل

خالد جمال

خالد جمال يكتب| 6 أسباب وراء نجاح مسلسل ريهام حجاج "جميلة"

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. من ينقذ كنز المقطم ؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب : أنوار الفاتحة (6) مالك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب ليسوا أصدقاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ