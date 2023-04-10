تحديد موعد نهائي كأس مصر للطائرة

حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الطائرة برئاسة عصام أنور، موعد مباريات نهائي بطولة كأس مصر للرجال عن الموسم الحالي 2022-2023، والذي يقام بنظام best of 3 على أن يتوج الفريق الفائز بمباراتين متتاليتين باللقب دون اللجوء إلى المباراة الثالثة.

ومن المقرر، أن تقام مباريات النهائي وتحديد أصحاب المركزين الثالث والرابع على صالة اتحاد الشرطة الرياضي بالدراسة.

ويواجه المارد الأحمر غريمه التقليدي الزمالك على درع البطولة في تمام الثامنة مساء.

فيما يلعب طلائع الجيش مع نظيره بتروجت لتحديد صاحب الميدالية البرونزية في السادسة مساء بتوقيت القاهرة، مساء الخميس والجمعة الموافقين 27 و28 ابريل الجاري، فيما يلجآن للمباراة الثالثة في حالة فوز كل فريق بمواجهة واحدة على أن تكون مساء الأحد الموافق 30 من نفس الشهر.

وكان الأهلي قد تأهل لهذا الدور عقب فوزه على نظيره بتروجت بنتيجة 2-0، وهو ما تكرر مع الزمالك الذي صعد على حساب نظيره طلائع الجيش.

الجدير بالذكر، أن الزمالك هو حامل لقب البطولة الماضية عقب فوزه على غريمه التقليدي الأهلي في اللقاء الذي أقيم على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة.