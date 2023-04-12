لطيفة تنشر صوراً لها من الحرم المكي.. شاهد

شاركت الفنانة لطيفة صورة جديدة لها من الحرم المكي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر".

وكتبت لطيفة تغريدة جديده قائلةً:"دعوتك ربي .. يا رب في العشر الاواخر من رمضان كل صلواتنا ودعواتنا مقبولة .. وان تشفي كل مريض و ترجع كل مغترب لبيته واهله وتغفر الذنوب يا ارحم الراحمين وتحقق اماني كل داعٍ بإذن الله، انتظروا دعاء ‎#دعوتك_ربي غدا على قناتي على اليوتيوب"

طرحت النجمة لطيفة دعاء جديد عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، ويحمل الدعاء اسم "راضيين"، وهو من كلمات محيي الدين أحمد، وألحان محمد جمال، وتوزيع زناتي، وهندسة صوتية بيشوي مجدي.

وقالت لطيفة في تصريحات صحفية: بمجرد سماع كلمات دعاء "راضيين" قررت تسجيله على الفور، فهو مناسب جدا اشهر رمضان الكريم، وبه رسالة توصي الجميع بالرضى، وكشفت أنها أول مره تتعاون مع هذا الفريق الكاتب والملحن والموزع، ولكنها سعيدة جدا بهم، وقالت: هناك مفاجأة جديدة نجهز لها وهي دعاء آخر سيتم طرحه قريبا.

أضافت لطيفة: كلمات الدعاء جذبتني وشعرت بحالة ربانيه اتمنى أن تصل لكافة المستمعين، وبرغم أنني في شهر رمضان دائما أفضل الحصول على إجازة والبقاء في رحاب الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا الدعاء جعلني أقرر النزول لتسجيله وطرحه في الشهر الكريم.

الجدير بالذكر أن لطيفة حصلت على لقب نجمة راديو اينرجي خلال شهر فبراير الماضي، وكانت آخر أعمالها فيديو كليب "ملحوقة" من كلمات الشاعر الغنائي عمرو المصري، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع مونتي، وحققت الأغنية نسبة مشاهدة عبر موقع يوتيوب، وتعاونت لطيفة في تصويرها فيديو كليب مع المخرج شريف ترحيني.