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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ندوة دينية بالحسنة حول فضل العشر الأواخر من شهر رمضان

ندوة دينية حول العشر
ندوة دينية حول العشر الأواخر من رمضان

نظمت وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة بمجلس مدينة الحسنة محافظة شمال سيناء ،  بالتعاون والتنسيق مع إدارة العلاقات العامة والإعلام ، ندوة دينية بعنوان فضل العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك ، بحضور المحاسب سعد خليل بغدادى  رئيس مركز ومدينة الحسنة،  ومحمد أحمد المغربي سكرتير عام المركز والمدينة.

حاضر الندوة الشيخ عبد الوهاب ذكى عبد الوهاب مدير إدارة أوقاف القسيمة..حيث تحدث فضيله الشيخ عن فضل العشر الاواخر من شهر رمضان المبارك وكيفية استغلال المسلم لهذه الأيام المباركة، وذلك من خلال المحافظة على عمل الخيرات والطاعات مقتضيا برسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم حيث كان إذا دخل العشر الاواخر شد مئزره وأحيا ليله و ايقظ أهله .

 

فضل الأيام المباركة :

 

وأشار، إلى فضل هذه الأيام المباركة والتى تعتبر أعظم مواسم الخيرات حيث تنتشر فيها نفحات الرحمن بالرحمة والمغفرة والعتق من النار كما أنها شرفت بليلة القدر والتى كرمت هذة الليلة بنزول القرآن الكريم على أفضل خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
وما بها من روحانيات تتجلى بها القلوب والعقول وتكثر فيها الدعوات و الاستجابات كما أوضح فضيلته بعض العلامات التى تتسم بها هذة الليله المباركه و مايجب على المسلم اتباعه لقضاء ليلة مستجابه الدعاء.


كما استمع فضيله الشيخ إلى بعض الأسئلة من السادة الحضور والإجابة عليها مستنداً فى ذلك إلى ايات من كتاب الله وسنة رسوله الكريم.

وحضر الندوة  المهندس محمد الشحات ، مدير الشركة القابضة للمياه قطاع الوسط، ووليد محمد مدير إدارة التضامن الاجتماعي بالحسنة، وعدد  من سكرتيرى القرى و مديرى الإدارات الداخلية بالمجلس .

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الحسنة ندوة العشر الأواخر رمضان

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