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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

20 مسجدا للاعتكاف خلال شهر رمضان بشمال سيناء

تردد المصلين على
تردد المصلين على المساجد بسيناء

خصصت مديرية الأوقاف بمحافظة شمال سيناء ،عددًا من المساجد على مستوى مراكزها الستة ،  للاعتكاف خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف. 
 

20 مسجدا:

وقال محمود مرزوق مدير عام  الأوقاف بمحافظة شمال سيناء، إنه تم تخصيص 20 مسجدا على مستوى المحافظة  لاتاحة الفرصة امام المواطنين    للاعتكاف خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك،  وذلك تحت إشراف إمام المسجد، وأن يكون المعتكف من رواد المسجد المعروفين وليس من منطقة أخرى. 

وأضاف مرزوق أن مساجد الاعتكاف هي: النصر والرفاعي وأم القرى والقرماني ،والسلام وأبو فراس والمجمع الإسلامي وأبو بكر الصديق وعمرو بن العاص والسلام بالعريش، والمحطة والفاروق وآل عمار والكبير ببئر العبد، وقباء بالجورة والكوثر وقباء بالشيخ زويد، والكبير بنخل، والرحمن والقصيمة بالحسنة. 

وأشار  مرزوق، إلى أنمساجد المحافظة مفتوحة أمام صلاة التراويح طوا  شهر رمضان المبارك، كما تم تخصيص عدد من المساجد موزعة على مختلف مدن المحافظة لصلاة التراويح بجزء كامل من القرآن الكريم.

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سيناء مسجدا اعتكاف المصلين رمضان

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