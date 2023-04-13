محمد رمضان يكشف حقيقة خناقة زوجات جعفر العمدة في الكواليس

نفى الفنان محمد رمضان، في لقاءه مع راديو 9090، ما تردد حول وجود خلاف بين بطلات مسلسل جعفر العمدة، اللاتي يجسدن أدوار زوجاته في العمل.

وحول هذه الشائعات، رد محمد رمضان، قائلا: «لأ خالص والله .. وأنا لم تتدخل في اختيار الممثلين أنا رأيي استشاري كممثل يعني المخرج المفروض هو المسئول عن عن اختيار الممثلين، وأنا بقول رأيي إن مثلا أنا حاسس إن ده أنسب أو حاسس إن ده كذا».

وتابع محمد رمضان: «المخرج محمد سامي اختار كل الناس برؤية صائبة يعني بجد.. من من أحمد فهيم وطبعا الأستاذة هالة صدقي إضافة لينا كلنا إن إحنا اشتغلنا معاها وإضافة للمسلسل».

وأضاف محمد رمضان: «كل الممثلين كانوا جمال جدا وفعلا مكانوش مركزين غير في الشغل .. محدش كان مركز في تفاصيل بقى شخصية إن مثلا ده واخد وضع أحسن.. ما فيش الكلام .. ولو كنت شفت اللوكيشن كنت هتقولي ده المكان ده مش هيطلع غير نجاح».

مسلسل جعفر العمدة

يذكر أن تدور أحداث مسلسل جعفر العمدة في إطار اجتماعى، حول جعفر الذي يقوم بدوره محمد رمضان يمتلك شركات للمقاولات ويتزوج بـ3 سيدات، ويدخل في العديد من الصراعات والخلافات في عمله، وخلال أحداث المسلسل يقابل شخصية «عايدة» قوم بدورها «زينة» وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت طوال حلقات المسلسل.

محمد رمضان وفيلم هارلي

وكان النجم محمد رمضان، قد أعرب في وقت سابق عن سعادته بالتعاقد مع المنتج سامر المحضر على بطولة فيلم "هارلي"، وقال رمضان، عقب توقيع العقد إن الفيلم مقرر عرضه فى عيد الفطر المبارك، ويأمل أن يكون بداية لانطلاق عدة مشروعات أخرى مع سامر المحضر.

يشار الي أن الفيلم انتاج رويال صن "سامر المحضر" ومنتج منفذ محمود الشيخ، واشراف عام على الإنتاج محمد ناصف، واخراج محمد سمير وتأليف محمد سامي ومحمد سمير مبروك ، ومدير تصوير احمد عبد القادر ، وبطولة محمد رمضان، مي عمر، محمود حميده، احمد داش، مي كساب، اسماعيل فرغلي.