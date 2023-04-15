10 أمور لا ينقطع ثوابها بالموت .. أفلح من حرص عليها

يكثر البحث عن الأعمال التي تنفع بعد الموت، وهل هناك أمور لا ينقطع ثوابها برحيل الإنسان عن الدنيا، وماذا يفعل الابن الصالح لوالديه بعد انتقالهما إلى عالم البرزخ للنجاة يوم القيامة.

الأعمال التي تنفع بعد الموت

يقول الدكتور على الله الجمال، من علماء وزارة الأوقاف، إن هناك 10 أعمال لا ينقطع ثوابها بموت الإنسان، فيما ورد عن السلف الصالح.

وأوضح الجمال، أن الـ10 أعمال التى لا ينقطع ثوابها بموت الإنسان، هى "علم يُنتفع به، دعاء ولد صالح، صدقة جارية، توريث المُصحف، حفر بئر، غرس النخل، والتزام موضع يُخافُ هجومُ العدُوِّ منه، بناء بيت للغريب، وتعليم القرآن"، مشيرًا إلى أن أهل الخير الذين وقفوا أموالهم لله على الفقراء والمساكين ينفعهم وقفهم بعد موتهم.

واستشهد بما نظم الإمام السيوطى عن أهل الخير، الذين وقفوا أموالهم لله على الفقراء والمساكين، وأن ذلك الذى ينفعهم بعد موتهم، قائلًا: "إِذَا مَاتَ اِبْن آدَم لَيْسَ يَجْرِي عَلَيْهِ مِنْ فِعَال غَيْر عَشْر، عُلُوم بَثَّهَا وَدُعَاء نَجْل وَغَرْس النَّخْل وَالصَّدَقَات تَجْرِي، وِرَاثَة مُصْحَف وَرِبَاط ثَغْر وَحَفْر الْبِئْر أَوْ إِجْرَاء نَهَر، وَبَيْت لِلْغَرِيبِ بَنَاهُ يَأْوِي إِلَيْهِ أَوْ بَنَاهُ مَحَلّ ذِكْر، وَتَعْلِيم لِقُرْآنٍ كَرِيم فَخُذْهَا مِنْ أَحَادِيث بِحَصْرٍ".

الأعمال التي تنفع بعد الموت

كما نشر الدكتور مختار مرزوق عبد الرحيم ، العميد السابق لكلية أصول الدين بجامعة الأزهر فرع أسيوط، عشرة أعمال تصل للمسلم بعد وفاته، قائلاً:"حافظوا على عمل ما تستطيعون من هذه الأعمال حتى تسعدوا في دنياكم وأخراكم".

وأضاف في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن من أنواع الصدقات الجارية التي تنفع ابن آدم بعد موته، وقد جمعها السيوطي في أبيات شعرية تجمع ما يصل إلى المسلم بعد وفاته.

وقال الحافظ جلال الدين السيوطي أنه وجدها تبلغ عشرة أشياء ثبتت عنده بالأحاديث النبوية الشريفة ، فجمعها في هذه الأبيات:

إذا مات ابن آدم ليس يجري *** عليه من فعال غير عشر

علوم بثها , ودعاء نجل *** وغرس النخل , والصدقات تجري

وراثة مصحف , ورباط ثغر *** وحفر البئر , أو اجراء نهر

وبيت للغريب بناه يأوي *** إليه , أو بناء محل ذكر

وأشار الى أنه ﺇﺫا ﻣﺎﺕ اﻹﻧﺴﺎﻥ اﻧﻘﻄﻊ ﻋﻤﻠﻪ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺛﻼﺙ ﺃﻱ ﻓﺈﻥ اﻟﺜﻮاﺏ ﻳﺠﺮﻱ ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺻﺪﻗﺔ ﺟﺎﺭﻳﺔ ﻗﺎﻟﻮا ﻫﻲ اﻟﻮﻗﻒ ﺃﻭ ﻋﻠﻢ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﻪ ﻗﺎﻟﻮا ﻫﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭاﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻭﺫﻛﺮ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺗﺎﺝ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺴﺒﻜﻲ ﺃﻥ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﻗﻮﻯ ﻟﻄﻮﻝ ﺑﻘﺎﺋﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺮ اﻟﺰﻣﺎﻥ ﺃﻭ ﻭﻟﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻳﺪﻋﻮ ﻟﻪ.

جاء ﻓﻲ اﻟﻄﺒﺮاﻧﻲ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﺑﻲ ﺃﻣﺎﻣﺔ ﻣﺮﻓﻮﻋﺎ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺗﺠﺮﻱ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺃﺟﻮﺭﻫﻢ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻮﺕ ﻣﺮاﺑﻂ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻠﻪ ﻭﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻭ ﺭﺟﻞ ﺗﺼﺪﻕ ﺑﺼﺪﻗﺔ ﻓﺄﺟﺮﻫﺎ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺟﺮﺕ ﻭﺭﺟﻞ ﺗﺮﻙ ﻭﻟﺪا ﺻﺎﻟﺤﺎ ﻳﺪﻋﻮ ﻟﻪ.

وﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﻧﺲ ﻣﺮﻓﻮﻋﺎ ﺳﺒﻊ ﻳﺠﺮﻱ ﻟﻠﻌﺒﺪ ﺃﺟﺮﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻪ ﻭﻫﻮ ﻓﻲ ﻗﺒﺮﻩ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻭ ﺃﺟﺮﻯ ﻧﻬﺮا ﺃﻭ ﺣﻔﺮ ﺑﺌﺮا ﺃﻭ ﻏﺮﺱ ﻧﺨﻼ ﺃﻭ ﺑﻨﻰ ﻣﺴﺠﺪا ﺃﻭ ﻭﺭﺙ ﻣﺼﺤﻔﺎ ﺃﻭ ﺗﺮﻙ ﻭﻟﺪا ﻳﺴﺘﻐﻔﺮ ﻟﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻪ.

وﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﻣﺮﻓﻮﻋﺎ ﺇﻥ ﻣﻤﺎ ﻳﻠﺤﻖ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻣﻦ ﺣﺴﻨﺎﺗﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻪ ﻋﻠﻤﺎ ﻧﺸﺮﻩ ﺃﻭ ﻭﻟﺪا ﺻﺎﻟﺤﺎ ﺗﺮﻛﻪ ﺃﻭ ﻣﺼﺤﻔﺎ ﻭﺭﺛﻪ ﺃﻭ ﻣﺴﺠﺪا ﺑﻨﺎﻩ ﺃﻭ ﺑﻴﺘﺎ ﻻﺑﻦ اﻟﺴﺒﻴﻞ ﺑﻨﺎﻩ ﺃﻭ ﻧﻬﺮا ﺃﺟﺮاﻩ ﺃﻭ ﺻﺪﻗﺔ ﺃﺧﺮﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺻﺤﺘﻪ ﺗﻠﺤﻘﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻪ ﻭﻻﺑﻦ ﻋﺴﺎﻛﺮ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺨﻪ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﺑﻲ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺨﺪﺭﻱ ﻣﺮﻓﻮﻋﺎ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﺁﻳﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ ﺃﻭ ﺑﺎﺑﺎ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﺃﻧﻤﻰ اﻟﻠﻪ ﺃﺟﺮﻩ ﺇﻟﻰ ﻳﻮﻡ اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ.

كيفية بر الوالدين بعد وفاتهما

وقال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء، إن الإنسان لو عق والديه وهما على قيد الحياة وأراد أن يستدرك هذا الأمر فعليه أن يسارع في برهما وإصلاح العلاقة معهما وإدخال السرور عليهما وحسن رعايتهما.

وأضاف، أن الوالدين لو انتقلا إلى الدار الآخرة ، فعلى الإبن الذي عق والديه، عليه أن يتصدق عنهما ويدعو لهما، ويصلح الرحم التي لا توصل إلا بهما، كما يجوز أداء العمرة وهبة ثوابها للميت.

قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «رِضَا الرَّبِّ في رَضَا الوَالِدَيْنِ، وسَخَطُ الرَّبِّ في سَخَطِهِمَا»، وبما قال ابن عمر رضي الله عنهما لرجلٍ عنده أُمُّه: «والله لو ألفتَ لها الكلام، وأطعمتها الطعام، لتدخُلَنَّ الجنة ما اجتنبتَ الكبائر»، وجاء في عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ؟ قَالَ: «أُمُّكَ، ثُمَّ أُمُّكَ، ثُمَّ أُمُّكَ، ثُمَّ أَبُوكَ، ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ».