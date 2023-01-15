أجمل صور بر الوالدين.. معتمر يحمل أباه خلال أداء مناسك العمرة |شاهد

“ربّاهُ صغيراً فحملهُ عندما بلغ الكِبر” بهذه الجملة عبر المصور السعودي الشهير خريج كلية الحقوق “بدر badrpho” عن صورة التقطتها لرجل كبير بالسن يحمل والده العجوز على كتفيه وظهره أثناء أدائه مناسك العمرة من أمام “الكعبة المشرفة” بالحرم المكي بالمملكة العربية السعودية.

مشاعر لا يوصف جمالها تظهر على ملامح المعتمر الكبير بالسن وهو يحمل والده العجوز على كتفيه وظهره حيث ظهرت على وجهه ووجه والده والمعتمريين من حولهم دموع تأثر وخشوع من هيبة الموقف والشعائر الإسلامية العظيمة.

وكانت من أبرز التعليقات على الصور المتداولة: “راااااااائعة🕋 بسم الله ما شاء الله💚 الله يتقبل منه و دموعه أكيد تحكي مشاعر كثيرة 💔 لذة الوصول إلى الكعبة بعد عناء السفر، لذة حمل الوالد على كتفيه و هو الذي كان يحمله صغيرا، ربما شريط طفولته و مراهقته مر أمام ناظريه، أو ربما دموع الفرح بتحقيق حلم تحقق بعد عناء طويل، أو ربما هو يسمع أنات أبيه فوق ظهره💔 ”، “ياااه يابدر صوره كلها مشااعر اهنييك، والله يخليهم لبعضهم ويتقبل عمرتهم، شكراً لك على هذا الفن 👏🏼👏🏼”، “هنيئاً لك فرصة توثيق هالمشاعر”.



معتمر يحمل والده العجوزعلى أكتافه وظهره بالسعودية

معتمر يحمل والده العجوزعلى أكتافه وظهره بالسعودية

معتمر يحمل والده العجوزعلى أكتافه وظهره بالسعودية

الحج والعمرة

وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، الأربعاء الماضي، عن تقديم خدماتها لـ 7 ملايين معتمر منهم 4 ملايين قدموا بتأشيرة عمرة خلال عام 2022، في إطار التوجيهات بتسهيل أداء ضيوف الرحمن لمناسكهم بطمأنينة ويسر.

وأوضحت الوزارة - في تقريرٍ لها أوردته وكالة أنباء السعودية "واس" أنها أطلقت 13 دليلًا توعويًا للحجاج والمعتمرين عبر 14 لغة، علاوة على دليل العمرة الشامل لتقديم جميع المعلومات الدينية والصحية والإجرائية لضيوف الرحمن قبل قدومهم لأداء المناسك، مضيفة أن إنجازاتها في قطاع العمرة شملت تسهيل أداء مناسك العمرة والزيارة للحاصلين على أنواع التأشيرات كافة "التأشيرة السياحية، التأشيرة الفورية عند الوصول، التأشيرة العائلية، التأشيرة الشخصية، الحاصلين على تأشيرة دخول دول الشنجن وبريطانيا وأمريكا" وجميعها إلكترونية.

وأضافت أنه تم تمديد مدة تأشيرة العمرة من 30 يوما إلى 90 يوما مع إتاحة إمكانية التنقل بين مناطق ومدن المملكة لزيارة المواقع الدينية والمعالم التاريخية التي تم تطويرها مؤخرًا لإثراء تجربة ضيوف الرحمن، بالإضافة إلى إطلاق "منصّة نسك" والتي تتضمن 121 خدمة لحجز وتصميم برنامج العمرة وإصدار التأشيرات إلكترونيًا لدول العالم كافة بما فيها طاجاكستان.

ونوهت وزارة الحج والعمرة السعودية بأنه ستطلق قريبًا خدمة "الحجاج الأفراد" للتقديم للحج من خارج المملكة عبر منصة نسك بسهولة ويسر، وإصدار تصاريح العمرة والصلاة في الروضة عبر تطبيق "نسك" للأجهزة الذكية للتحكم في السعة المكانية والزمانية للمعتمرين للحد من الازدحام، مضيفة أنها تعمل على توفير خدمة تسجيل "خصائص البصمة الحيوية" للمعتمرين إلكترونيًا للحصول على التأشيرة فورا لـ 5 دول "بريطانيا، تونس، بنجلاديش، ماليزيا، الكويت" عبر تطبيق (Saudi Visa Bio)، وإطلاق خدمة التأمين الشامل للحجاج والمعتمرين، والذي يغطي الحالات الصحية الطارئة، إصابات "كوفيد- 19"، والحوادث العامة والوفيات، وإلغاء أو تأخر رحلات الطيران.

وأكدت الوزارة سعيها إلى جعل جميع الإجراءات خلال السنوات المقبلة إلكترونية بداية من الفكرة بالقدوم حتى المغادرة مرورًا بالمحطات كافة من حجز للفنادق والخدمات والنقل وإدارة الحشود.