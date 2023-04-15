وكيل صحة الدقهلية يتفقد مركزين لطب الأسرة في "دموة " و"محلة دمنة"

تفقد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية مركز طب الأسرة فى دموة بادارة دكرنس الصحية إلى جانب مركز طب الأسرة بمحلة الدمنة.

وتابع وكيل الوزراة سير العمل بالمركزين واطمأن على تفعيل كافة المبادرات الرئاسية بهما من فحص سمعيات وأمراض مزمنة، وصحة المرأة، وصحة الأم والجنين والاعتلال الكلوي وغيرها.

كما راجع مكين السجلات الطبية للتأكد من تدوين كافة البيانات بطريقة سليمة، وذلك للاطمئنان على مدى كفاءة الفريق الطبي وتوافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية والالتزام بالحضور.

وفي نهاية زيارته أشاد بالجهد المبذول في تقديم الخدمة الطبية وشكر جميع العاملين وتمني لهم التوفيق واستمرار العمل بنفس الكفاءة لضمان وصول الخدمة كاملة للمواطنين.

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