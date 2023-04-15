عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة الدقهلية يتفقد مركزين لطب الأسرة في "دموة " و"محلة دمنة"

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تفقد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية مركز طب الأسرة فى دموة  بادارة دكرنس الصحية إلى جانب مركز طب الأسرة بمحلة الدمنة.

وتابع وكيل الوزراة سير العمل بالمركزين  واطمأن على تفعيل كافة المبادرات الرئاسية بهما من فحص سمعيات وأمراض مزمنة، وصحة المرأة، وصحة الأم والجنين والاعتلال الكلوي وغيرها.

كما راجع مكين السجلات الطبية للتأكد من تدوين كافة البيانات بطريقة سليمة، وذلك للاطمئنان على  مدى كفاءة الفريق الطبي وتوافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية والالتزام بالحضور.

وفي نهاية زيارته أشاد بالجهد المبذول في تقديم الخدمة الطبية وشكر جميع العاملين وتمني لهم التوفيق واستمرار العمل بنفس الكفاءة  لضمان وصول الخدمة  كاملة للمواطنين.

IMG-20230415-WA0005
IMG-20230415-WA0005
IMG-20230415-WA0004
IMG-20230415-WA0004
IMG-20230415-WA0003
IMG-20230415-WA0003
IMG-20230415-WA0002
IMG-20230415-WA0002
محافظ الدقهلية الأدوية والمستلزمات الطبية صحة الدقهلية وكيل وزارة الصحة وكيل صحة الدقهلية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الدكتور خالد عبد الغفا خالد عبد الغفار وزير الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد عيد الفطر 2023 .. السبت ولا الجمعة؟ أول أيامه في هذا التوقيت

19 ألف جنيه.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت قبل العيد

أسرة المعزول محمد مرسى تنفى محاولة انتحار نجله داخل مركز اصلاح وتأهيل بدر

النيابة العامة تعلن الجهة المسئولة عن تحديد المتسبب في وفاة مدير البنك

امسك بواحدة من 98 في مصر| حكاية صياد "عروس بحر" مرسى علم.. رمى شباكه فألقي القبض عليه

باي باي يا شتاء.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن حالة طقس الغد.. فيديو

في العشر الأواخر من رمضان..مطربة مصرية شهيرة تعلن ارتداء الحجاب واعتزال الغناء

28 مصابا و20 سيارة إسعاف..ماذا حدث داخل أتوبيس العين السخنة ؟

موضوعات متعلقة

صحة الدقهلية: خريطة بأماكن توزيع الألبان المدعمة وإصدار شهادات الزواج بإجازة العيد

ترشيحاتنا

اليابان .. انفجار يضرب مؤتمر رئيس الوزراء والحرس ينقذه| شاهد

فرج عامر يفجر مفاجأة .. تريزيجيه يعود للأهلي الموسم القادم

مكاسب هائلة في أسهم بورصة أمريكا بعد زيادة عوائد السندات

حتي لاتكون مثل الهرشة السابعة.. أسباب فشل العلاقة الزوجية رغم وجود الحب

أحمد حاتم ضحية رامز جلال فى رامز نيفر إند .. اليوم

أحمد عادل: علي معلول من أهم اللاعبين ويجب إيجاد بديل في الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشكلات صحية.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول والطعمية يوميا على السحور؟

فريق عمل علاقة مشروعة يحتفل بنجاح المسلسل على السحور

بعد تألقها واشادات الجمهور.. لوسي في ضيافة صدي البلد لتكريمها عن المداح 3

تقنية عجيبة.. كيف ظهرت إيمان العاصي بشكل أصغر في مسلسل جعفر العمدة ؟

فيديو

عن مصطفي كامل وشيرين وانتقاد منير.. أبرز تصريحات محمد محي

خطيبي بيهددني .. سر استغاثة البلوجر سارة محمد بعد فقدان بصرها

الهايصة والغرقانة والشرقانة والمتدلعة والقشطوطة.. احترس من حلويات رمضان الجديدة هذا العام

عاصفة رملية قادمة.. تحذير عاجل من طقس الأسبوع القادم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: «النقشبندي».. الصوت الذي نقش حب الله في القلوب

خالد جمال

دياب ومها نصار ونهى عابدين.. خالد جمال يكتب عن منى زكي والذين معها "تحت الوصاية"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: هدي النبي في العشر الأواخر من رمضان

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هل ترامب مُحارَب؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

اﻟﻤﺰﻳﺪ