كنت بلبس العباية وأنزل اتخانق مع الستات.. 20 صورة لجورى بكر تضعها فى مأزق

اثارت الفنانة جوري بكر، الشهيرة بشخصية "وداد" من مسلسل جعفرالعمدة، الجدل على السوشيال ميديا بعد تداول صور جريئة ومثيرة لها .
و تألقت الفنانة جوري بكر، ، بصور جريئة ومثيرة وهو ما دفع الجمهور لتداول صورها.
وقالت جوري بكر خلال لقاء مع برنامج et بالعربي عن تحضيراتها للشخصية: قرأت المسلسل وفهمته وأحببته وبدأت ارتدي العباءة وأنزل إلى الشارع في منطقة السيدة زينب والحسين قبل أن يعرفني الجمهور، وكنت اتشاجر مع السيدات في الشارع، حتى أظهره بالشخصية القوية.
وتابعت: في يوم رأيت سيدة ترتدي عباءة وتضع الحجاب وتظهر جزء من شعرها مع مكياجها الثقيل فأخذت منها شكل شخصية "وداد"، كما أنني ابتعدت عن ممارسة الرياضة حتى يزداد وزني لأكون مناسبة للشخصية.
تحدثت الفنانة جوري بكر، عن رأي زوجها فى شخصية وداد بمسلسل “جعفر العمدة”، قائلة: “متأكدة إن زوجي حاليا قاعد على الكنبة فى البيت وبيتفرج على الحلقة، وهو سعيد جدا بالمسلسل وفخور بيا ويدعمني من أول يوم، بس هو خايف مني فى المسلسل، وبيقولي يا جوري إوعي تعملي فيا زي ما بتعملي فى سيد”.