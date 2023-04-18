استهل الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمته بتوجيه التهنئة بقرب انتهاء شهر رمضان وقرب حلول عيد الفطر، متابعًا:"أتوجه بالتهنئة للإخوة المسيحين كل عام وأنتم وبخير".
و يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء الاحتفالية الكبرى التي تنظمها وزارة الأوقاف بليلة القدر كما يتم تكريم الفائزين في مسابقات حفظ القرآن الكريم.
الرئيس السيسي يهنئ المصريين بعيد الفطر المبارك وأعياد المسيحيين
استهل الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمته بتوجيه التهنئة بقرب انتهاء شهر رمضان وقرب حلول عيد الفطر، متابعًا:"أتوجه بالتهنئة للإخوة المسيحين كل عام وأنتم وبخير".