الرئيس السيسي يهنئ المصريين بعيد الفطر المبارك وأعياد المسيحيين

استهل الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمته بتوجيه التهنئة بقرب انتهاء شهر رمضان وقرب حلول عيد الفطر، متابعًا:"أتوجه بالتهنئة للإخوة المسيحين كل عام وأنتم وبخير".



و يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء الاحتفالية الكبرى التي تنظمها وزارة الأوقاف بليلة القدر كما يتم تكريم الفائزين في مسابقات حفظ القرآن الكريم.

