الرئيس السيسي: الله اصطفى ليلة من رمضان اختصها بمزيد من البركات والفضائل

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: “ إن الله سبحانه وتعالي قد اصطفى من بين ليالي شهر رمضان ليلة اختصها بمزيد من البركات والفضائل، بل أنزل فيها القرأن لتصبح ليلة الأمن والأمان والسلام والرحمة والنور والهدي”.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته اليوم باحتفالية ليلة القدر، التي تنظمها وزارة الأوقاف: “هذه الليلة العظيمة تمثل لنا مناسبة طيبة للتفكر والتأمل فى حجم ومدي هذا التغيير الهائل الذى طال رسالة الإسلام، والانطلاق نحو الجد والاجتهاد والصبر على الكاره”.

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي: “ هذا الطريق طريق العمل والكفاح والصبر والسبيل الحتمي لمن ابتغي السداد والنجاح وهو الطريق الذى نهتدي به ونمضي عليه بثقة فى إيمان هذا الشعب بأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا”.