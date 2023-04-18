واعظ بمركز الأزهر العالمي للفتوى يوضح فضل وعلامات ليلة القدر

قال سيد عرفة، الواعظ بمركز الازهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن رمضان هو شر البر والغفران والنفحات والرضوان، وهو شهر العتق من النيران، منوها بأن رسول الله علمنا تحري علامات ليلة القدر.

وأضاف “سيد عرفة” خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى، أن رسول الله جعلها افضل ليال الدنيا على الإطلاق، مستشهدا بقول رسول الله: "من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه".

وأكمل: أن ليلة القدر يهيئ الكون للاحتفال بليلة القدر المباركة، حيث تتنزل الملائكة إلى الأرض احتفالا بـ ليلة القدر، فهي ليلة نزول القرآن الكريم.

وتحدث عن علامات ليلة القدر، قائلا:" رسول الله شدد على أهمية تحريها في الليالي الوترية والعشر الأواخر، وتكون ليلة هادئة، وسمائها صافية، والشمس هادئة.