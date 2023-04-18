تشكيل نابولي وميلان في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

أعلن لوتشيانو سباليتي وستيفانو بيولي، المديران الفنيان لـ نابولي وميلان، تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمعهما في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

تشكيل نابولي

وضم تشكيل نابولي كلا من:

في حراسة المرمى: أليكس ميريت

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو - أمير رحماني - جيسوس - ماريو روي

خط الوسط: تانجوي ندومبلي - ستانيسلاف لوبوتكا - بيوتر زيلينسكي

خط الهجوم: ماتيو بوليتانو - خفيتشا كفاراتسخيليا - فيكتور أوسيمين

تشكيل ميلان

وضم تشكيل ميلان كلا من:

في حراسة المرمى: مايك ماينان

خط الدفاع: دافيد كالابريا - سيمون كيير - فيكايو تيموري - ثيو هيرنانديز

خط الوسط: ساندرو تونالي - إسماعيل بن ناصر - راضي كرونيتش

خط الهجوم: براهيم دياز - رافاييل لياو - أوليفييه جيرو

يُذكر أن مباراة الذهاب على ملعب ميلان، قد انتهت بانتصار أصحاب الأرض بهدف سجله الجزائري إسماعيل بن ناصر.