أسباب دهون البطن المتراكمة والعنيدة.. خبير تغذية يجيب

قدّم الدكتور خالد يوسف ، خبير التغذية العلاجية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أسباب دهون البطن المتراكمة العنيدة.

كتير من الناس بيشتكي من تراكم الدهون في منطقة البطن .. أسباب هذه المشكلة عديدة منها

1- الشكل الوراثي يعني ناس بيبقي استعدادهم الوراثي لتخزين الدهون في هذه المنطقة كبير جدا دون عن اي منطقة أخري في الجسم .

2- قلة النشاط والحركة والجلوس كثيرا لفترات طويلة دون حركة .

3- كثرة تناول السكريات و المخبوزات و الدهون المهدرجة و الوجبات الجاهزة المليئة بالسعرات الحرارية العالية .

4- التوتر الشديد مع الشعور بالإحباط بيزود افراز هرمون الكورتيزون وده بيجعل الدهون تتراكم في البطن و الوسط بشكل كبير.

5- عند بعض النساء تكيس المبايض بيجعل محيط خصر السيدة كبير جدا وتصبح سمنتها تتركز في البطن و الظهر من أعلي.. وجسمها يأخذ شكل التفاحة لذلك يجب العلاج فورا .

6- تعدد الولادات بدون إجراء أي تمرينات رياضيه لرجوع البطن لما كانت عليه قبل الحمل فتصبح البطن مكان خصب لتراكم و تجميع الدهون فيها .

7- تناول كميات كبيرة من الطعام والشراب يعمل علي كبر حجم المعدة و تمدد جدار البطن و تأخذ البطن حجم أكبر من الطبيعي فترتخي عضلات البطن و يسهل تجمع طبقات من الدهون

عليها لذلك يجب تناول كميات محسوبة من الطعام بدون إسراف كما أوصانا رسولنا الكريم.

8- النوم بعد العشاء والوجبات الدسمة مباشرة وعدم تنظيم أوقات الوجبات

9- سبب غير متوقع : وهو النوم علي البطن.. نعم فهو يضعف عضلات البطن ويجعلها مرخيه وكلما ضعفت العضلة كلما زاد تراكم الدهون عليها.