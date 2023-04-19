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رئيس التحرير
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توك شو

قصة السيدة التي كانت تشتكي زوجها وماذا قال لها رسول الله؟.. فيديو

احمد عمر هاشم
احمد عمر هاشم

روى الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، قصة السيدة التي كانت تشتكي زوجها وماذا قال لها رسول الله.

وقال عمر هاشم، خلال تقديم برنامج «من هدي القرآن»، عبر قناة «صدى البلد»، إن السيدة خولة بنت ثعلبة جاءت إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) تشتكي زوجها قائلة «إن زوجي أكل مالي، وأفنى شبابي، ونفرت له بطني».

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء، نقلاً عن شكوى السيدة خولة للنبي (صلى الله عليه وسلم): «حتى إذا كبرت سني، وانقطع ولدي ظهر مني يا رسول الله؛ والظهار أن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي؛ وكان هذا طلاقً بائنًا».

ولفت الدكتور عمر هاشم، إلى أن النبي هدأ روعها قائلاً: «ابن عمك شيخ كبير وقد بلغ من الكبر؛ فاتق الله فيه؛ فتقول يا رسول الله إنه فعل كذا وكذا؛ واشتكت إلى الله؛ وبعد ذلك نزل الوحي على رسول الله وجاء فيه: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير».

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