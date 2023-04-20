نشرة المرأة والصحة.. بعد إثارتها الجدل.. جوري بكر بملامح ساحرة وجذابة..نوعان من المنظفات يسببان الوفاة لـ ربات البيوت

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

تداول رواد السوشيال ميديا، صور الفنانة رنا رئيس بعد ظهورها في أحد البرامج

وظهرت رنا رئيس ، بملامح مختلفة تماما عن شكلها المعتاد، وخاصة شكل أنفها.

قامت الفنانة جوري بكر بجلسة تصوير جديدة ومميزة بعد نجاح دورها في مسلسل " جعفر العمدة" الذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا في رمضان هذا العام مع الفنان محمد رمضان والمخرج محمد سامي وحقق المسلسل نسبة مشاهدة عالية في مصر والوطن العربي

بدأت الكثير من ربات المنزل في تنظيف البيت قبل العيد ولكن هناك عادات خطيرة تفعلها السيدات عند التنظيف وهي خلط المنظفات ببعضها

ونشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري منشور تحذيري للسيدات

قدم الدكتور أحمد صبرى استشارى السمنة و التغذية العلاجية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، أهمية تناول الليمون مع الفسيخ والرنجة فى أول أيام عيد الفطر