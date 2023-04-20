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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. بعد إثارتها الجدل.. جوري بكر بملامح ساحرة وجذابة..نوعان من المنظفات يسببان الوفاة لـ ربات البيوت

جوري بكر
جوري بكر

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي. 

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بعد تغير شكل أنفها.. 10 صور آثارت الجدل ل رنا رئيس قبل التجميل

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بـ حجاب وفستان سهرة.. جوري بكر تثير الجدل بأحدث إطلالاتها| شاهد

غيرت شكلها.. ملامح رنا رئيس حديث السوشيال ميديا | شاهد

تداول رواد السوشيال ميديا، صور الفنانة رنا رئيس بعد ظهورها في أحد البرامج

وظهرت رنا رئيس ، بملامح مختلفة تماما عن شكلها المعتاد، وخاصة شكل أنفها.

بعد إثارتها الجدل.. جوري بكر بملامح ساحرة وجذابة

قامت الفنانة جوري بكر بجلسة تصوير جديدة ومميزة بعد نجاح دورها في مسلسل " جعفر العمدة" الذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا في رمضان هذا العام مع الفنان محمد رمضان والمخرج محمد سامي وحقق المسلسل نسبة مشاهدة عالية في مصر والوطن العربي

تحذير هام.. نوعان من المنظفات يسببان الوفاة لـ ربات البيوت

بدأت الكثير من ربات المنزل في تنظيف البيت قبل العيد ولكن هناك عادات خطيرة تفعلها السيدات عند التنظيف وهي خلط المنظفات ببعضها 
 ونشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري منشور تحذيري للسيدات

طبيب يكشف عن أهمية الليمون مع الفسيخ و الرنجة

قدم الدكتور أحمد صبرى استشارى السمنة و التغذية العلاجية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، أهمية تناول الليمون مع الفسيخ والرنجة فى أول أيام عيد الفطر

رنا رئيس جوري بكر المنظفات الليمون الفسيخ الرنجة

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