حياة كريمة تشارك المواطنين فرحتهم بعيد الفطر في الإسماعيلية

شاركت مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الإسماعيلية الاحتفال بعيد الفطر المبارك، بفعالية "تكبيرات العيد"، من خلال التجمع في ثلاث ساحات على مستوى المحافظة، لصلاة العيد بزي موحد يحمل شعار المؤسسة، مع توزيع الشيكولاتة، وبالونات .



وشارك عدد كبير من المتطوعين الاحتفال بعيد الفطر المبارك ولاقت تلك الفاعلية استحسان وإشادة من المواطنين بجانب الفرحة التي رسمتها المؤسسة على وجوه الاطفال من خلال توزيع الشكولاتة والحلوى عليهم .

وقام متطوعي المؤسسة بتوزيع الحلوى والشكولاته على الأطفال والمواطنين بساحة مدرسة أحمد عرابي بمدينة القصاصين .

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