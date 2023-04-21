مسلسل جت سليمة الحلقة الأخيرة.. سليمة تعود لعالمها

شهدت الحلقة الاخيرة من مسلسل جت سليمة احداث مثيرة، حيث عادت سليمة التي تجسدها الفنانة دنيا سمير غانم الى عالمها وقامت بفسخ خطوبتها من كريم عفيفي.

شهدت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل جت سليمة أحداث مثيرة حيث استطاعت سليمة، والتي تجسد دورها دنيا سمير غانم، برفقة موكوس "محمد سلام"، الوصول إلى خريطة توصلهم إلى الجزء الثالث من الكتاب.

تورط طمعان في تناول ابنته تفاحة مسمومة أدخلتها في سبات هي وزوجها الخاقان جهلان، وكان هدف طمعان التخلص من جهلان حتى يستولي على جيشه.

شهدت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل جت سليمة ظهور خاص للفنان محمد ثروت، كما حاول مجموعة من اللصوص سرقة سليمة التي تجسدها الفنان دنيا سمير غانم ولكن موكوس الذي يجسده محمد سلام يقوم بإنقاذها.

واعترف محمد سلام ل دنيا سمير غانم بحبه لها، ولكنها لم تعطيه رد وطلبت منه ان يدخلا القصى ويحصلا على الفص الذي تبحث عنه.

شهدت الحلقة الثانية عشر من مسلسل جت سليمة ظهور خاص لابنة الفنانة دنيا سمير غانم، فخلال رحلة "سليمة" لجمع فصول الكتاب تذهب إلى مكان جديد حيث تلتقي إبنتها كايلا.



شهدت الحلقة الحادية عشر من مسلسل احداث كثير حيث اعطت دنيا سمير غانم درس ضد التنمر الذي يعاني منه البعض، من خلال قصة ملكة الأنوف (سلوى خطاب) التي تتعرض للتنمر منذ صغرها بسبب طول أنفها، وكانت تدعمها دنيا وتخبرها أن الجمال جمال الروح وليس الشكل، وأنها إذا عاملت من حولها برفق ولطف سيحبونها على الرغم من شكلها.

جت سليمة الحلقة 10 دنيا سمير غانم تبحث عن الفصل الناقص من الكتاب السحري

بدأت أحداث الحلقة 10 من مسلسل جت سليمة بمحاولة موكوس (محمد سلام) الدخول إلى غرفة ملكة الأنوف (سلوى خطاب) للبحث عن الفصل الناقص من الكتاب السحري.

لتفاجئه الحارسة الخاصة بالملكة عتيقة (إيمان السيد) وتدخل عليه الغرفة لكنه استطاع الإفلات منها.

في الوقت نفسه تحاول سليمة (دنيا سمير غانم) أن تشغل ملكة الأنوف فتحكي لها قصة “الجميلة والوحش” وتؤكد لها أن الجميلة أحبت الوحش لجمال روحه ولم يهمها مظهره الخارجي، وغنت لها أغنية "حلاوة روح" للنجم حكيم، فشعرت ملكة الأنوف بالسعادة وأعجبت بكلماتها.

يعرض مسلسل جت سليمة للفنانة دنيا سمير غانم، عبر ثلاث قنوات وهم cbc وcbc دراما وart حكايات.

Cbc

الساعة | ٨:٤٥ مساءً

إعادة | ٢:١٥ صباحاً

إعادة | ٢:١٥ ظهراً

وعلى CBC دراما

الساعة | ١١:١٥ مساءً

اعادة | ٥:٣٠ فجراً

اعادة | ١١:٤٥ صباحاً

وعلى ART حكايات

الساعة | ١١:٣٠ مساءً

إعادة | ١١:٣٠ صباحاً

إعادة | ٥:٣٠ مساءً

أبطال وقصة جت سليمة

مسلسل “جت سليمة” تدور أحداثه في إطار من الكوميديا والتشويق، وهو العمل الذى يجمع هالة فاخر ودنيا سمير غانم لأول مرة في الدراما التليفزيونية، ويشارك فى بطولة المسلسل كل من خالد الصاوي، وسلوى خطاب، ومايان السيد، ومحمد سلام، وسيد رجب، وعدد كبير من الفنانين، وهو من إخراج إسلام خيرى.

ضيوف الشرف

الفنان أشرف عبد الباقى فى دراما رمضان من خلال ظهوره كضيف شرف فى مسلسل “جت سليمة" مع الفنانة دنيا سمير غانم، وقام أشرف عبد الباقى بتصوير دوره ضمن احداث العمل فى قلعة صلاح الدين الأيوبي حيث جمعته عدد من المشاهد مع دنيا سمير غانم.