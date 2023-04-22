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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بنى سويف .. انتظام سير العمل بمستشفى التأمين الصحى

صدى البلد

تفقد الدكتور محمد يحيى إسماعيل مدير فرع بنى سويف ، مستشفى التأمين الصحى بنى سويف لمتابعة سير العمل بانتظام وذلك خلال الفترة المسائية.

تأتي الزيارة ضمن خطة ينفذها فرع التأمين الصحى بالمحافظة تحت إشراف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، وتوجيهات الدكتور محمد ضاحى رئيس مجلس الإدارة.

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وذلك بتواجد الدكتور محمود حسين  مدير الخدمات الطبية بالمستشفى ، ومصطفى محمود عبد الهادى مدير إدارة المتابعة والرقابة و لطفى محمد سليم مدير الشئون الإدارية .

 وجه مدير عام الفرع رؤساء الأقسام العلاجية  تنسيق مواعيد العمليات الباردة للمرضى وسرعة الانتهاء منها خلال اجازة عيد الفطر حرصا على راحة المرضى.

كما تم التأكيد على المرور الدوري والمستمر على مدار الساعة لمراجعة الأداء الطبي والبروتوكولات العلاجية وشدد على التزام جميع الفرق الطبية بالتواجد والإلتزام بالمواعيد.

تم تفقد جميع الأقسام العلاجية  حيث قام مدير الفرع  بتهنئة المرضى بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك مما كان له أثر جيد فى رفع الروح المعنوية للمرضى وكذلك تفقد الاستقبال والتأكيد على توافر جميع الامصال.

 تم كذلك تفقد  أقسام العناية والحضانات والأشعة والمعامل ، وكذلك متابعة خزان الاوكسجين والتأكد من توافر الاوكسجين علي مدار الساعة ،وأستمرارية توريد الاوكسجين من قبل الشركة الموردة ،وكذلك توافر أسطوانات أكسجين تعمل علي ضخ الاوكسجين عن طريق شبكة الغازات بالمستشفى والتأكيد على تعبئة الأسطوانات أول بأول، ومن عدم وجود أي أعطال.

وكذلك متابعة سير العمل بالمستشفى والتأكد من توافر كافة المستلزمات والأدوية والمتابعة المستمرة لكافة الأعطال الطبية والغير طبية وسؤال المرضى  عن الخدمة المقدمة لهم.

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