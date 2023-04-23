حبس عصابة تزييف العملات الأجنبية للنصب على المواطنين بالقاهرة

قررت نيابة بدر الجزئية، حبس عصابة، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتخصص في طباعة العملات الأجنبية المُقلدة بقصد إستخدامها فى النصب على المواطنين .

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد ألقي رجال أمن القاهرة القبض علي عصابة تخصصت في طباعة العملات الأجنبية المُقلدة بقصد إستخدامها فى النصب على المواطنين .

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة بدر قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم بطباعة عملات أجنبية مُقلدة بقصد إستخدامها فى النصب على المواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة تم إستهدافه وضبطه وبحوزته هاتف محمول ، وبفحصة فنياً تبين إحتوائه على ما يؤكد نشاطه الإجرامى ، كما تبين وجود تطبيق إلكترونى على الهاتف يستخدم فى تزييف العملات الأجنبية .

وبمواجهته أقر بمزاولته نشاط إجرامى فى مجال تزييف وتقليد العملات الأجنبية بالإشتراك مع شخصين أحدهما صاحب مكتبة أمكن ضبط الأول وبحوزته عدد من رخص القيادة والتسيير فارغة "مزورين" وأقر بتحصله على المضبوطات من أحد أقاربه "محبوس حالياً على ذمة إحدى القضايا" بقصد إستخدامها فى النصب على المواطنين.

وبإستهداف المكتبة الكائنة بدائرة القسم أمكن ضبط صاحبها وعُثر بداخلها على (4 طابعة ألوان – 4 جهاز كمبيوتر - صور للنقد الأجنبى والمستخدمين فى طبع وتزييف العملة - ماكينة تغليف رخص القيادة والتسيير- عدد من الأوراق مدون عليها صورة رخصة قيادة فارغة بدون بيانات – 8 رخصة تسيير يشتبه أن تكون "مقلدة" - هاتف محمول يحتوى على بعض الصور لعملات مقلدة).

وبمواجهته اعترف باستخدام الأدوات والأجهزة المضبوطة فى تزييف العملات تم إتخاذ الإجراءات القانونية.