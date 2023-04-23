عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس عصابة تزييف العملات الأجنبية للنصب على المواطنين بالقاهرة

حبس
حبس

قررت نيابة بدر الجزئية، حبس عصابة، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتخصص في طباعة العملات الأجنبية المُقلدة بقصد إستخدامها فى النصب على المواطنين .

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد ألقي رجال أمن القاهرة القبض علي عصابة تخصصت في طباعة العملات الأجنبية المُقلدة بقصد إستخدامها فى النصب على المواطنين .

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة بدر قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم بطباعة عملات أجنبية مُقلدة بقصد إستخدامها فى النصب على المواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة تم إستهدافه وضبطه وبحوزته هاتف محمول ، وبفحصة فنياً تبين إحتوائه على ما يؤكد نشاطه الإجرامى ، كما تبين وجود تطبيق إلكترونى على الهاتف يستخدم فى تزييف العملات الأجنبية .

وبمواجهته أقر بمزاولته نشاط إجرامى فى مجال تزييف وتقليد العملات الأجنبية بالإشتراك مع شخصين أحدهما صاحب مكتبة أمكن ضبط الأول وبحوزته عدد من رخص القيادة والتسيير فارغة "مزورين"  وأقر بتحصله على المضبوطات من أحد أقاربه "محبوس حالياً على ذمة إحدى القضايا" بقصد إستخدامها فى النصب على المواطنين.

وبإستهداف المكتبة الكائنة بدائرة القسم أمكن ضبط صاحبها وعُثر بداخلها على (4 طابعة ألوان – 4 جهاز كمبيوتر - صور للنقد الأجنبى والمستخدمين فى طبع وتزييف العملة - ماكينة تغليف رخص القيادة والتسيير- عدد من الأوراق مدون عليها صورة رخصة قيادة فارغة بدون بيانات – 8 رخصة تسيير يشتبه أن تكون "مقلدة" - هاتف محمول يحتوى على بعض الصور لعملات مقلدة).

وبمواجهته اعترف باستخدام الأدوات والأجهزة المضبوطة فى تزييف العملات تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور يعلن رحيل نجم الزمالك عن الفريق

رابطة الأندية المحترفة تفاجئ كهربا بإجراء جديد عقب قرار لجنة الانظباط.. ماذا فعلت؟

رئيس الزمالك الجديد.. المفاضلة بين 2 أبرزهم نجل مرتضى منصور | تفاصيل

هذا اللاعب إضافة لخط الوسط.. «ميدو» يُعلّق على فوز الأهلي أمام الرجاء

بعد هزيمة الأهلي للرجاء | خالد الغندور يوجه رسالة لجماهير المارد الأحمر

سيناريو الهلال يتكرر.. النادي الأهلي يواجه أزمة قبل إياب الرجاء

تعليق مثير من أحمد حسن على هدف الأهلي الثاني في الرجاء

لحظة بلحظة .. مباراة الأهلي ضد الرجاء في ذهاب ربع نهائي أبطال أفريقيا

موضوعات متعلقة

آيس وترامادول.. حبس شخصين لإتجارهما في المخدرات بالقاهرة

كيلو حشيش.. حبس تاجري مخدرات بالقاهرة

بيجمعوا مدخرات المصريين.. حبس شخصين لإتجارهم في النقد الأجنبي

مديون لهم .. حبس شخصين سرقا سيارة صاحب مطعم بالمعصرة

حبس عصابة سرقة المواقع تحت الإنشاء بالقاهرة

لابس نقاب.. تفاصيل سقوط عامل هدد موظفة وسرقها تحت تهديد السلاح بالقاهرة

حبس عصابة سرقة إطارات وبطاريات السيارات بالقاهرة

في العيد.. حبس شخصين قبل ترويجهما 10 كيلو حشيش بالقاهرة

ترشيحاتنا

غطاء سحابي على معظم أنحاء البلاد الجنوبية وأمطار رعدية خلال ساعات| حالة الطقس

اعرف الحقيقة.. هل يخبرك واتساب عند التقاط سكرين شوت لرسائلك وصورك؟

فرج عامر: اعتذر لحكم مباراة الأهلي والرجاء المغربي

لن تتوقع ثمنه .. سعر حذاء ياسمين صبري في أحدث ظهور

لم تشاهده بالتلفزيون.. رد فعل كهربا بعد خروجه من مواجهة الأهلي والرجاء

ألفاظ التهنئة في العيد.. أهم العبارات وحكمها الشرعي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامات في الجلد.. سوء صحة الأمعاء تؤثر على القدرة العقلية

نوع من تسالي العيد يحميك من السرطان والسكري .. تعرف عليه

رغم النهاية الحزينة.. منى زكي وعمر شريف يرقصان في كواليس تحت الوصاية

فرحة حزينة .. طفلة أبكت الملايين في أول أيام العيد | من هي؟

فيديو

من البلكونة .. فيديو يثير السخرية لرجل يلقي بالأموال فوق رؤوس المارة

الزلزال هو البداية.. مخاوف من كارثة عالمية في المتوسط| فيديو

أزمة مجتمعية.. هل ينجح مسلسل تحت الوصاية في تغيير الواقع؟

زلازل مدمرة تهز العالم خلال أيام.. تحذير جديد من العالم الهولندي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ