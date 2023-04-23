اليوم.. انطلاق الفوج الـ18 من معسكر أبي بكر الصديق للوافدين الدارسين بالأزهر

ينطلق الفوج الثامن عشر من أفواج معسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية، للطلاب والطالبات الوافدين والوافدات الدارسين بالأزهر الشريف، المسجلين على منحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وأوائل مسابقة المواهب الأولى للطلاب الوافدين بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ويستمر حتى بعد غد الثلاثاء.

ويتضمن البرنامج التدريبي للمعسكر جوانب علمية وثقافية وأخرى ترفيهية لزيارة المعالم الثقافية والسياحية والأثرية بالمحافظة، ويستضيف المعسكر (42) طالبًا وطالبة من الطلاب الوافدين.

من ناحية أخرى، أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عبر صفحته الرسمية، نتيجة مسابقة العمال لعام 2022 تم إعلانها عبر موقع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.