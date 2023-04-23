محافظ بني سويف يوجه باستمرار القوافل العلاجية في أماكن تمركز المواطنين

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف وكيل وزارة الصحة بالمتابعة المستمرة لتنفيذ خطة انتشار العيادات المتنقلة والقوافل العلاجية بالمناطق التي تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين طوال فترة العيد ( الكورنيش والممشى السياحي والحدائق والمتنزهات العامة والميادين العامة وغيرها ) لمتابعة سير العمل ، و ضمان تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بالشكل المطلوب والتعامل السريع مع أية حالات طارئة

ومن ناحيته أوضح وكيل الوزارة الدكتور محمد يوسف عبد الخالق أن القوافل العلاجية والعيادات المتنقلة متمركزة عند الأماكن التالية : الممشي السياحي بمنطقة كورنيش النيل،وحديقة النيل، وحديقة مدينة بني سويف الجديدة بشرق النيل خلال أيام عيد الفطر المبارك في أوقات ذروة تواجد المواطنين من 4 عصرا

وأكد أنه يتم المتابعة يوميا والاطمئنان على تواجد الفرق الطبية وتوافر الأدوية والمستلزمات وإجراء الكشف الطبى اللازم للمواطنين من خلال إستمرار تواجد السيارات المتنقله والمتابعة الطبية للمواطنين والتواصل المستمر بغرفه الأزمات بالمديرية وتحويل الحالات إلى المستشفيات اذا استدعي الأمر لذلك .

وأكد وكيل الوزارة خلال تواصله مع محافظ بني سويف استمرار المرور علي المستشفيات العامة والمركزية للتأكد من حسن سير العمل وانتظامه وتواجد الطاقم الطبى ومراجعة توافر الأدوية والمستلزمات والتأكد من توافر المخزون الإستراتيجى من الأوكسجين بالمستشفى، وأقسام العناية المركزة والكلى وقسم الحضانات ومتابعة التواجد والتزام الفريق الطبى بأوقات العمل .

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