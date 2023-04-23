عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يوجه باستمرار القوافل العلاجية في أماكن تمركز المواطنين

قوافل طبية
قوافل طبية

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف وكيل وزارة الصحة بالمتابعة المستمرة لتنفيذ خطة انتشار العيادات المتنقلة والقوافل العلاجية بالمناطق التي تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين طوال فترة العيد ( الكورنيش والممشى السياحي والحدائق والمتنزهات العامة والميادين العامة  وغيرها )  لمتابعة سير العمل ، و ضمان تقديم  الخدمات الطبية للمواطنين بالشكل المطلوب والتعامل السريع مع أية حالات طارئة
ومن ناحيته أوضح وكيل الوزارة الدكتور محمد يوسف عبد الخالق  أن القوافل العلاجية والعيادات المتنقلة متمركزة عند الأماكن التالية : الممشي السياحي بمنطقة كورنيش النيل،وحديقة النيل، وحديقة مدينة بني سويف الجديدة بشرق النيل خلال أيام عيد الفطر المبارك في أوقات ذروة  تواجد المواطنين من 4 عصرا

مراكز شباب بني سويف تستقبل المواطنين ضمن فعاليات مبادرة العيد أحلى

وكيل صحة بنى سويف يتفقد المستشفى التخصصي والتأمين الصحي

وأكد أنه يتم المتابعة يوميا والاطمئنان  على تواجد الفرق الطبية وتوافر الأدوية والمستلزمات وإجراء الكشف الطبى اللازم للمواطنين من خلال  إستمرار تواجد السيارات المتنقله والمتابعة الطبية للمواطنين والتواصل المستمر بغرفه الأزمات بالمديرية وتحويل الحالات إلى المستشفيات اذا استدعي الأمر لذلك .

وأكد وكيل الوزارة خلال تواصله مع محافظ بني سويف  استمرار  المرور علي  المستشفيات العامة والمركزية  للتأكد من حسن سير العمل وانتظامه وتواجد الطاقم الطبى ومراجعة توافر الأدوية والمستلزمات والتأكد من توافر المخزون الإستراتيجى من الأوكسجين بالمستشفى، وأقسام العناية المركزة والكلى وقسم الحضانات ومتابعة التواجد والتزام الفريق الطبى بأوقات العمل .

thumbnail (14)
thumbnail (14)
thumbnail (16)
thumbnail (16)
وزارة الصحة الحدائق والمتنزهات بني سويف عيد الفطر مستشفيات محافظ بني سويف كورنيش النيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جهز فلوسك الأربعاء.. أعلى فائدة على شهادات الادخار بجميع البنوك

بعد قرار عزله.. اللوائح تصدم مرتضى منصور في تعيينه مستشارا لنادي الزمالك

بأمر السيسي| 210 مليارات جنيه للمعاشات والعلاج على نفقة الدولة.. ودعم جديد للتموين والإسكان الاجتماعي

250 جنيها .. دعم إضافي على بطاقات التموين لبعض الفئات.. مستند

بعد مرتضى منصور.. من هو رئيس الزمالك الجديد؟| بروفايل

قنبلة الموسم.. إعلامي: رمضان صبحي يرافق نجمي الأهلي للدوري السعودي

في دوري أبطال أفريقيا.. كاف يصدم الأهلي قبل إياب الرجاء المغربي

أخبار الأهلي.. كاف يصدم الأحمر قبل مواجهة الرجاء.. وشرط لخوض السوبر أمام الزمالك

موضوعات متعلقة

قبلة ومتنفس.. إقبال كبير على ممشى بني سويف السياحي في عيد الفطر

إزالة 77 حالة تعدٍ على أملاك الدولة خلال 3 أيام ببني سويف

العثور على جثة طفل رضيع في إحدى قرى بني سويف

مراكز شباب بني سويف تستقبل المواطنين ضمن فعاليات مبادرة العيد أحلى

وزير الأوقاف يعقد لقاءً بأئمة ودعاة بني سويف بمسجد عمر بن عبدالعزيز |صور

بدء موسم تخزين القمح في صوامع بني سويف

غرق شاب في مياه البحر اليوسفي ببني سويف

وكيل صحة بنى سويف يتفقد المستشفى التخصصي والتأمين الصحي

ترشيحاتنا

أسطورة.. نجم ليفربول يتغنى بأرقام محمد صلاح القياسية مع الريدز

الجيش السوداني يعلن إجلاء البعثات الدبلوماسية رغم محاولات ميليشيا الدعم السريع عرقلة العمليات

مصادر لـ"القاهرة الإخبارية": خلية أزمة من الدفاع والمخابرات العامة والداخلية لإجلاء المصريين من السودان

الجيش السوداني يعلن نجاح عمليات إخلاء 4 بعثات دبلوماسية

هل يفعلها تحت الوصاية.. 7 أعمال فنية تسببت في تغيير قوانين

دولة عربية بالقائمة.. أسرع 10 مدن نموا في عدد المليونيرات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

افتكروه بداية إعصار.. فيديو يوثق ظهور رياح عاتية تفاجئ رواد شواطئ فلوريدا

معلمون يستخدمون الذكاء الاصطناعي لأداء دورهم في بريطانيا

تاتو وحلق.. صور جديدة لـ عمرو دياب تثير الجدل على السوشيال ميديا.. شاهد

جوري بكر مفاجأة «جعفر العمدة» بعد اعتذار هيدي كرم عن دور «وداد»

فيديو

لما الهضبة يبارك لي.. ماذا قال عمرو دياب لـ«جوري بكر» عن دورها في «جعفر العمدة»؟

أكلة شهيرة في العيد.. فوائد في الترمس تجعلك لا تستغني عنه أبدا

عاصي الحلاني يطرح أغنية ياللي جبينك ضاوي.. شاهد

مفاجأة في سعر الدولار وتراجع غير مسبوق للذهب | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحلال والحرام.. في عُرف "جعفر العمدة"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفجوة بين المشاعر والكلمات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دراما رمضان وتعرية المجتمع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

اﻟﻤﺰﻳﺪ