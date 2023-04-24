إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة ملاكي ببني سويف

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة ملاكي، في الساعات الأولى من صباح اليوم، على جانب ترعة بين قريتي الدوالطة وبليفيا في مركز بني سويف، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.



تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي في ترعة بدائرة مركز بني سويف، والذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوجيه سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



دفع مرفق اسعاف بني سويف بـ5 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.



وتبين من التحريات الأولية إصابة كلًا من: " أحمد . ب . م "33 سنة، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات، وابنته "ملك"3 سنوات، مصابة حالة إغماء، و"رحاب. ر. ذ" 27 سنة، مصابة سحجات وكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج، وشقيقتها "صفية. ر . ذ" مصابة اشتباه ما بعد الإرتجاج، و"سعدية. ف . ع" 70 سنة، مصابة اشتباه سحجات وكدمات.



جرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي وتم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة، كذلك تحرر محضر بالحادث وأخطرت جهات التحقيق.