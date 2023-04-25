من 901 إلى 926.. تريند الأرقام يثير السخرية عبر السوشيال ميديا..ما قصته؟

أثار ظهور تريند الأرقام حالة من السخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعية المختلفة منذ ظهوره خلال الساعات القليلة الماضية كما شاركه عدد من المشاهير مثل الفنان: محمد سعد والفنان محمد ثروت عبر صفحاتهم الرسمية، فما قصته؟.

تريند الأرقام

التريند عبارة عن تداول أرقام بين الرقم 901 إلى 926 تأتي برموز تعبيرية رومانسية تشير إلى الإعجاب بشخص آخر بشكل غير مباشر بدلا من الإفصاح عن اسمه بشكل صريح ينجم عن الثقة بالنفس والجرأة الكافية.

وفي التريند، يشير رقم 900 الذى يسبق الحروف إلى عبارة "I love" أي: “أنا أحب”، أما الأرقام من 1 لـ 26 تدل على الحروف الأبجدية الإنجليزية والتى ترمز إلى أول حرف من الشخص المقصود بالرسالة، مثل: حرف A=1 وهكذا حتى أن تصل لحرف Z = 26.

من 901 إلى 926..تريند الأرقام يثير السخرية عبرالسوشيال ميديا

من 901 إلى 926..تريند الأرقام يثير السخرية عبرالسوشيال ميديا

من 901 إلى 926..تريند الأرقام يثير السخرية عبرالسوشيال ميديا

من 901 إلى 926..تريند الأرقام يثير السخرية عبرالسوشيال ميديا

من 901 إلى 926..تريند الأرقام يثير السخرية عبرالسوشيال ميديا