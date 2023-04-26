خبير يكشف لـ "صدى البلد" طرق التغذية السليمة أثناء فترة الامتحانات

أكد الدكتور هشام الحريري، أستاذ علوم وتكنولوجيا التغذية بجامعة عين شمس، أن التغذية السليمة هي جزء مهم من نجاح الطالب في الدراسة، وتلعب دوراً مهماً في تعزيز قدرات الدماغ وصحة الجسم بشكل عام للطلاب، موضحًا أنه يجب على الطلاب عدم التغاضي عن تناول وجبات الطعام والتأكد من تناول وجبات متوازنة تحتوي على العناصر الغذائية الأساسية مثل البروتين والكربوهيدرات والفيتامينات والمعادن.

وأوضح أستاذ علوم وتكنولوجيا التغذية بجامعة عين شمس، في تصريحات لـ صدى البلد أن هناك علاقة قوية بين سوء التغذية والتحصيل الدراسي للطلاب، حيث إن تأثير النظام الغذائي على صحة الجسم والعقل للطالب ينعكس بشكل كبير على أدائهم التعليمي وقدرتهم على التركيز والتحصيل الدراسي.

ونصح الدكتور هشام الحريري، بتناول وجبات صحية وخفيفة بين فترات المذاكرة لتعزيز التركيز والانتباه والإدراك والذاكرة، بجانب تجنب تناول الوجبات الثقيلة التي تؤثر على النوم وتجعل الطالب يشعر بالتعب والإرهاق.

وقال أستاذ علوم وتكنولوجيا التغذية بجامعة عين شمس، إن أهداف التغذية السليمة قبل فترة الامتحانات يجب أن تتمثل في التالي:

-حصول الطالب على جميع العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم البدنية والعقلية.

-حصول الطالب على وقت كافي للدراسة لزيادة درجاته العلمية.

-تعويد الطالب على الانتظام بكل أمور حياته من خلال الالتزام بالتغذية السليمة من قبل فترة الامتحانات، فالتزامه بالبرنامج المُحدد يُعلمه كيفية ضبط النفس والالتزام.

-الاهتمام بتناول وجبة الإفطار وتقسيم الوجبات إلى وجبات صغيرة؛ وذلك حتى لا يؤثر على التركيز نشاط الجسم.

- الابتعاد عن الوجبات السريعة المليئة بالدهون المهدرجة، لأنها تصيب الجسم بالخمول والكسل.

- ممارسة رياضة خفيفة في المنزل.