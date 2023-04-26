شروط الحصول على خدمات صندوق التكافل الاجتماعي بجامعة عين شمس والأوراق المطلوبة

تتيح الجامعات الحكومية المصرية إمكانية الإعفاء من المصروفات الجامعية لبعض الفئات الطلابية، من خلال صندوق التكافل الاجتماعي، الذي يتم إنشاؤه في هذه الجامعات؛ بهدف مساعدة الطلاب غير القادرين.

خدمات صندوق التكافل الاجتماعي في الجامعات الحكومية المصرية:

ويقدم صندوق التكافل الاجتماعي عدد من المساهمات بجانب سداد المصروفات الدراسية، منالمساهمة بشراء الأجهزة التعويضية، والخدمات المقدمة للطلاب من ذوى الإعاقة، وتختلف كل جامعة في حجم الميزانية المخصصة للصندوق وأوجه الإنفاق.

وأعلنت إدارة رعاية الشباب جامعة عين شمس، شروط الحصول على خدمات صندوق التكافل الاجتماعي .

وأوضحت إدارة رعاية شباب جامعة عين شمس، أن خدمات صندوق التكافل الاجتماعي منها :

-المساهمة في تسديد المصروفات الدراسية ( انتساب – انتظام ).

- إعفاء الطلبة المكفوفين وأبناء المكفوفين من المصروفات الدراسية.

- المساهمة في شراء الأجهزة الطبية.

- المساهمة في حالة وفاة الطالب وفاة طبيعية لا قدر الله (مصروفات جنازة).

- المساهمة في حالة وفاة الطالب نتيجة حادث لا قدر الله.

- تقديم شنطة رمضان للطلبة المحتاجين.

- الاحتفال بيوم اليتيم وتوزيع مبالغ نقدية على الطلاب.

- المساهمة في الأدوات العلمية للكليات العملية.

وأشارت إلى أنه الأوراق المطلوبة للحصول على التكافل الاجتماعى

-خطاب موجه من رعاية شباب الكلية للطالب لعمل بحث اجتماعي في الوحدة الاجتماعية التابع لها سكن الطالب وفقًا لبطاقة الرقم القومي .

-الحصول على استمارة من رعاية شباب الكلية وتعتمد من شئون الطلبة ورعاية الشباب.

دخل الأسرة.

-إذن دفع مصروفات.

-صورة بطاقة الطالب.

الأوراق المطلوبة لشراء الأجهزة التعويضية:-

يتم ذلك عن طريق الإدارة العامة للمراقبة الطبية (مستشفى الطلبة عبده باشا) وذلك بعد الكشف الطبي على الطالب وتحديد نوع الجهاز التعويضي المطلوب مع إحضار عروض (3) أسعار يؤخذ بأقلها سعرًا من إدارة المشتريات بالمراقبة الطبية .

(إحضار بحث اجتماعي، دخل الأسرة، التقرير الطبي، عروض الأسعار الواردة من المراقبة الطبية)

تساهم المراقبة الطبية بنصف تكلفة الجهاز ويساهم صندوق التكافل بالنصف المتبقي على الطالب حسب الوضع الاجتماعية لكل حالة.

ثالثاً :- الأوراق المطلوبة في حالة الوفاة الطبيعية ( مصاريف الجنازة ) :-

يساهم صندوق التكافل المركزي بدفع مبلغ 2000 جنية لمساعدة الأسرة في مصاريف الجنازة .

ذلك بعد إحضار( صورة شهادة وفاة الطالب + صورة من تصريح الدفن + بحث اجتماعي للأسرة + دخل الأسرة ).

مع ختم استمارة صندوق التكافل من شئون الطلبة بالكلية التي كان مقيد بها الطالب .

رابعاً :- الأوراق المطلوبة في حالة التأمين ضد الحوادث ( وفاة نتيجة حادث ) :-

صورة طبق الأصل من محضر الشرطة .

أصل شهادة الوفاة .

أصل إعلام وراثة الخاص بالطالب المتوفي.

ما يفيد من الكلية بأن الطالب سدد المصروفات الدراسية.

صورة بطاقة الرقم القومي.

يتم دعمه بمبلغ 15000 جنية موزع بالنسب المقررة بإعلام الوراثة.