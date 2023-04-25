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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعرف على شروط درجة الماجستير بكلية الألسن عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

كشفت كلية الألسن جامعة عين شمس، عن شروط القبول في مرحلة الماجستير، في تخصصات الأدب واللغويات والترجمة التحريرية والترجمة التحريرية والفورية.

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وأوضحت كلية الألسن جامعة عين شمس، أن الشروط تتمثل في أن يكون الطالب حاصلاً على درجة ليسانس الألسن بتقدير عام جيد على الأقل أو تقدير «C» لطلاب الساعات المعتمدة في حال الالتحاق على اللائحة العامة، وتقدير «C+» في حال الالتحاق على لائحة البرنامج المتقدم، أو ليسانس من إحدى الجامعات المصرية في التخصص نفسه وبالتقدير نفسه، أو على درجة معادلة لأيهما من معهد علمي آخر معترف به من المجلس الأعلى للجامعات وبالتقدير ذاته على أن يكون الطالب قد درس لغتين أجنبيتين.

وأضافت الكلية عبر الموقع الرسمي للجامعة، أن القيد بالماجستير يشترط حصول المتقدم على شهادة دبلوم الدراسات العليا من كلية الألسن في التخصص ذاته وأن يكون قد حقق 2.00 درجة على الأقل في حال الالتحاق على اللائحة العامة، و33 درجة على الأقل في حال الالتحاق على لائحة البرنامج المتقدم في شهادة دبلوم الدراسات العليا بكلية الألسن.

شروط الحصول على درجة الماجستير 

وإذا انقضت ثلاث سنوات على حصول الطالب على الدبلوم دون أن يسجل لدرجة الماجستير لا يحق له التسجيل إلا بعد إعادة الدبلوم، ويتطلب الحصول على درجة الماجستير دراسة 18 ساعة معتمدة: تسع ساعات من المقررات الاختيارية التخصصية وتسع ساعات من المقررات الاختيارية الحرة، ويشترط للنجاح الحصول على تقدير C+ على الأقل في المقرر الواحد والحصول على متوسط تراكمي في جميع المقررات لا يقل عن 2.67 وإجراء بحث أكاديمي وتطبيقي من خلال رسالة علمية متكاملة تقدر بما يعادل 18 ساعة معتمدة.

أكدت الكلية، أن الطالب يدرس اللغة الأجنبية الثانية التي درسها في مرحلة الليسانس، ويمكن للطالب إضافة لغة أجنبية ثالثة قديمة أو حديثة من اللغات التي تدرس بكلية الألسن لتكون ضمن المقررات الاختيارية الحرة، بموافقة مجلس القسم العلمي، ويعتبر الطالب مقيداً بشكل مبدئي، إذا أنهى إجراءات القيد قبل نهاية الأسبوع الثاني من فصلي الخريف والربيع أو الأسبوع الأول من فصل الصيف، ولا يُسمح للطالب بحضور المقررات إلا إذا قيد بشكل مبدئي.

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