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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

الجؤائز 225 ألف جنيه.. إطلاق مسابقة عين شمس تبتكر.. تفاصيل

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

للمرة الرابعة علي التوالي تطلق جامعة عين شمس المسابقة الأكبر في الجامعة؛ "عين شمس تبتكر" لتشجيع الابتكار والابداع ودعم ريادة الأعمال بمجتمع جامعة عين شمس.

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وأعلنت جامعة عين شمس، عن فتح باب التقديم للمشاركة في مسابقة عين شمس تبتكر ومسابقة ASU Innovates للحصول على فرصة للفوز بجائزة كبرى تصل إلى 225 ألف جنيه.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور  محمود المتيني رئيس الجامعة، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتحت اشراف الدكتور محمد البحيري مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال، الدكتور وئام محمود نائب مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال، الدكتور إسلام عدلي المشرف على النشاط الطلابي ASU-iClub.

وأوضحت جامعة عين شمس أن المسابقة تستهدف الباحثين الشغوفين بالابتكار، ومن لديهم مشروع يستخدم التكنولوجيا وله القدرة على إحداث فارق حقيقي في العالم، في هذه الحالة يمكن الالتحاق بمسار الباحثين الذي فتح أبواب التقديم.

وأشارت جامعة عين شمس، إلى أن أخر موعد للتسجيل مسابقة عين شمس تبتكر هو 27/4/2023.

يتاح مسار الباحثين لأكاديميين جامعة عين شمس في المجالات التالية:

-الصناعة 4.0

-الاستدامة

-المشاريع الاجتماعية

لمعرفة المزيد عن مسار الباحثين وكيفية الانضمام، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي.

http://ihub.asu.edu.eg/asuinnovates-2023-researcherform.html

ولمعرفة المزيد والتسجيل بالمسابقة الآن:

http://ihub.asu.edu.eg/asuinnovates-2023.html

وكان قد أجرت الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، جولة بمستشفى الدمرداش للأطفال، يرافقها الدكتور جيهان رجب، مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة دينا فاروق أبو زيد، مدير المركز الإعلامي ووكيلة كلية الإعلام لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ولفيف من أعضاء الجهاز الإداري بقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تحت إشراف سهيل حمزة، أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث كان فى استقبالهم الدكتورة ياسمين جمال، مدير مستشفى الأطفال بالدمرداش.

وذلك في إطار سعي إدارة الجامعة الدائم إلى مد جسور التواصل الاجتماعي مع جميع فئات المجتمع، حيث قامت الدكتورة غادة فاروق والمرافقون لها بزيارة أجنحة الغسيل الكلوي وأمراض الدم والأورام.

وفى لفتة إنسانية، تم تقديم الهدايا ولعب الأطفال وملابس العيد لعدد من الأطفال نزلاء المستشفى، وتبادل أطراف الحديث الرقيق مع ذويهم.

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