مميزات اعتماد مدرب إلكتروني بمركز تعليم الكبار في جامعة عين شمس

أعلن مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس اطلاق دورة إعداد مدرب إلكتروني عن بعد، على يد كوكبة من الخبراء الممارسين للقيادة والإدارة بمؤسسات الدولة، ممن يتمتعون بالخبرات الأكاديمية والقيادية على مدار سنوات.

وأكد الدكتور إسلام السعيد، مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، أنه يمكن عن طريق الأونلاين معرفة كل شيء عن تصميم وإنتاج وتقديم وإدارة برنامجك التدريبي إلكترونيًا، إضافة إلى التسويق الشخصي للمدرب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كل ذلك وأكثر أونلاين في دورة إعداد مدرب إلكتروني عن بعد.

وقال مدير مركز تعليم الكبار إن الدورة سوف تقام يوم الاثنين 8 مايو 2023 عبر نخبة من الأساتذة والخبراء في مجال التدريب الإلكتروني وتكنولوجيا التعليم والمعلومات، ينظمها مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس بالتعاون مع العربية للاستشارات التربوية والتدريب أونلاين.

وأوضح مدير مركز تعليم الكبار مميزات الاعتماد وهي ان يحصل المتدرب على شهادة وكارنيه مدرب إلكتروني عن بعد من مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس.

ثانيا للمدربين المعتمدين الأولوية في تقديم دورات وورش عمل أونلاين، التي ينظمها مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس.

وأوضح الدكتور إسلام السعيد، أن الدورة ستة أيام هي الاثنين والثلاثاء والأربعاء لمدة أسبوعين من 8 إلى 17 مايو 2023، من الساعة السابعة إلى العاشرة مساء عبر تطبيق ZOOM.

وأعلن مدير مركز تعليم الكبار عن محاور الدورة وهي كالآتي:

- تصميم برنامج تدريب إلكتروني.

- تصميم الأنشطة التدريبية الإلكترونية.

- تطبيقات استخدام بعض أدوات التدريب الإلكتروني المتزامن وغير المتزامن.

- أساسيات إنشاء فصل افتراضي.

- تطبيقات إنشاء فصل افتراضي على zoom meeting

- أساسيات استخدام نظم إدارة التعلم LMS (Google Classroom).

- توظيف القوالب الجاهزة لإنتاج الفيديو التفاعلي.

- تصميم الاختبارات الإلكترونية.

- تصميم استمارات الحضور والتقييم.

- تصميم استمارات استطلاع الرأي.

- التسويق الإلكتروني الشخصي للمدرب.

وكان قد حققت هيئة تعليم الكبار ومحو الأمية في مصر نقلة نوعية خلال السنوات الماضية، وذلك وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد تدشين مبادرة حياة كريمة من أجل حياة أفضل وتعليم يليق بالمصريين.

قال الدكتور محمد يحيى ناصف رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، إن الدولة المصرية تحرص على مواكبة التحديات المجتمعية العالمية والإقليمية والمحلية، حيث كانت قضية تغير المناخ على رأس هذه التحديات، مشيرًا إلى أن أهم الاتجاهات الحديثة التي تسعى إليها هيئة محو الأمية وتعليم الكبار إلى تبنيها في تعليم وتعلم الدارسين الكبار.

وأضاف رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، أن علاج محو الأمية في مصر يبدأ بعلاج التسرب من التعليم، فوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تقوم بعمل مجهودات كبيرة بالتعاون مع الهيئة كإنشاء فصول الفرصة الثانية والمدارس البديلة المتواجدة في بعض قرى على مستوى المحافظات لسد منابع التسرب من التعليم والأمية.