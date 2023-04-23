استعدادا للامتحانات عقب عيد الفطر.. خبير يقدم نصائح للطلاب للحصول على أعلى النتائج

أكد الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، وأستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، علي ضرورة أستعداد الطلاب لإجراء امتحانات آخر العام الدراسي بعد عيد الفطر، مشددًا علي جميع الطلاب بالمراحل التعليمية على بضرورة الخروج من ايام اجازة العيد بدون مراجعة دروسهم خلال هذه الفترة، وخاصة أنهم اخذوا قسطًا من الراحة خلال اجازة عيد الفطر من أرهاق وتعب بسبب الصيام الذي كان يمنعهم من التركيز خلال شهر رمضان، قائلا: كلما اجتهدت في وقت فراغك توفير مجال للتخفيف من حدة التوتر والضغط النفسي قبل ايام الامتحانات.

واشار أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إلى أن لا يجب أن يصاب الطلاب بالتوتر الزائد قبل الإمتحانات بل يجب أن يكونوا هادئين حتي يستطعوا أن يحصلوا علي أكبر قد ممكن من المعلومات، وأن علي الطلاب الحصول علي راحة لمدة يومين علي الإقل في العيد والبدء من اليوم الثالث للعيد، وأن يضع الطالب جدول للمذاكرة محددا بعدد الساعات وتقسيم المنهج خلالها.

وتابع: ويمكن للطالب أن يزيد من فعالية مذاكرته عن طريق التركيز على فهم المفاهيم والأفكار بدلاً من حفظ المعلومات بشكل عشوائي، كما يمكنه تطبيق ما يتعلمه عن طريق حل الأسئلة العملية وحل المسائل المختلفة، ومن الناحية النفسية، يمكن للطالب أن يخفف من الضغط النفسي عن طريق الاستراحة بشكل منتظم وممارسة الرياضة والأنشطة الاسترخائية التي تساعد في تخفيف التوتر وزيادة التركيز والانتباه.

وأضاف الخبير التربوي، أن النوم الجيد يساعد على ترتيب الذاكرة والحفاظ على التركيز والانتباه، مما يساعد على تذكر المعلومات بشكل أفضل، وبالتالي ينصح بتجنب السهر والحفاظ على نمط حياة منتظم يتضمن ساعات كافية من النوم، مشيرًا إلى أنه يمكن استغلال الفترة المسائية للمذاكرة والتركيز العالي إذا كان الطالب يفضل هذا الوقت، ثم الاستراحة والنوم ساعات الليل المحددة لتثبيت المعلومات في الذاكرة.

وقال أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إن سوء التغذية والتحصيل الدراسى للطلاب يحدث عندما يحصل الفرد على عدد قليل جداً أو كثير من العناصر الغذائية مما يؤدى إلى مشاكل صحية. وعلى وجه التحديد فإن نقص أو زيادة أو إختلال توازن الطاقه هو الذى يؤثر سلبياً على أنسجة الجسم وشكله.

وشدد الدكتور محمد فتح الله، علي ضرورة اهتمام الطلاب بصحتهم النفسية حيث يمكنهم تخفيف التوتر من خلال ممارسة الرياضة اليومية والنوم بما لا يقل عن 7-8 ساعات في الليل، بالإضافة إلى الاسترخاء من خلال القراءة أو ممارسة الهوايات المفضلة لديهم، مشيرًا إلى ضرورة الحصول على الدعم العاطفي من العائلة والاقارب، ومن التربويين في المدرسة إذا لزم الأمر.