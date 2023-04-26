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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة عين شمس تكشف تفاصيل مؤتمرها الدولى السنوى الحادى عشر

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تنظم جامعة عين شمس مؤتمرها الدولي السنوى الحادى عشر تحت عنوان " اقتصاد المعرفة ... لحياة أفضل "  تحت رعاية  الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،  الدكتور محمود المتيني ، رئيس جامعة عين شمس ورئيس المؤتمر ،  الدكتور عبد الفتاح سعود ،نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ،  الدكتور أيمن صالح ،نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث  والرئيس التنفيذي للمؤتمر ،  الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وذلك خلال يومى 10 ،11 مايو 2023 بفندق تريومف بالتجمع .

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وأعلنت جامعة عين شمس أن  المؤتمر يتضمن جلستين مع الاتحاد من أجل المتوسط بمشاركة متحدثين من البنك الأوروبي


- دور مؤسسات الدولة الداعم لحقوق المرأة.

- قضايا المرأة بين الواقع والمأمول مقارنة بين القانون المصري والقوانين العالمية.

- القوة الناعمة (الفن والأدب) في مواجهة جرائم العنف ضد المرأة

- القضية السكانية: المرأة مؤثر ومتأثر

وتتضمن الجلسة الافتتاحية كلمات لكل من الأستاذ الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس جامعة عين شمس للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وتشمل الفاعليات أيضا حفلًا للدكتوراه الفخرية يتحدث خلاله أ. محمود محيي الدين، مدير الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ رفيع المستوى لمصر والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي.

يمكن التسجيل لحضور المؤتمر من خلال الرابط التالى 
http://conferences.asu.edu.eg/

لقراءة المزيد عن تفاصيل المؤتمر من خلال الرابط التالي:
https://www.asu.edu.eg/ar/667/event/

وكان قد أعلن الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، عودة انتظام الدراسة غدا بجميع كليات الجامعة ، وذلك بعد انتهاء الإجازة الرسمية التي كانت قررتها الدولة احتفالا بعيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء.

ومن المقرر أن تبدأ اليوم مختلف كليات الجامعة متابعة المحاضرات وفقاً للجداول الموضوعة و المعلنة مسبقاً بكل كلية.

جامعة عين شمس اقتصاد المعرفة الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور محمود المتيني Jobs Education

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