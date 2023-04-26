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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

خطوة جديدة تجعل أمام عاشور على أعتاب النادي الاهلي.. ووالده يتحدث.. تفاصيل

امام عاشور
امام عاشور

تردّد في الساعات الماضية الكثير من الأقاويل حول انتقال لاعب نادي الزمالك السابق، إمام عاشور إلى النادي الأهلي.

ولا سيما أن إمام عاشور يحترف حاليًا بنادي وميتيلاند الدنماركي، وحقق أرقامًا مميزة مع ميتيلاند منذ بداية رحلته الاحترافية.

امام عاشور 

إمام عاشور على دكة البدلاء

وأثار ابتعاد إمام عاشور، لاعب وسط فريق ميتلاند الدنماركي ومنتخب مصر، عن المشاركة مع فريقه حالة من الجدل، ووضع العديد من علامات الاستفهام، بعد تألق اللاعب اللافت في بداية انضمامه للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، وظل السؤال يتردد.. لماذا ابتعد إمام عاشور عن المشاركة، وعلاقته بالأهلي؟.

عقب المشاركة في ٧ مباريات مع فريق ميتلاند الدنماركي في مختلف البطولات، وتسجيله هدفين، توقع الكثيرون انطلاقة قوية لإمام عاشور، وحجزه مكانا اساسيا في تشكيلة فريقه.

ولعب تعيين الدنماركي توماس توماسبيرج، مديرا فنيا لفريق ميتلاند، خلفًا للمدرب السابق الإسباني ألبيرت كابيلاس، الذي أقيل من منصبه لسوء النتائج، دورا اساسيا في غياب لاعب الوسط المصري صاحب الـ25 عاما.

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صفقات النادي الاهلي

جاء إمام عاشور نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق وفريق ميتلاند الدنماركي الحالي، أحد الأهداف القوية التي ترغب إدارة الأحمر في ضمها هذا العام.

و دخلت إدارة الأهلي في مفاوضات مع بعض الوكلاء لتقريب إمام عاشور من القلعة الحمراء، بعد أن أصبح اللاعب خارج حسابات مديره الفني بشكل كبير، رغم المستوى المميز الذي ظهر به اللاعب منذ انضمامه للفريق الدنماركي.

مما يمهد الطريق لإدارة النادي الأهلي في مواصلة التحرك نحو اللاعب، في ظل الأزمات العديدة التي تضرب فريق السابق الزمالك، أهمهم الجوانب المادية والتي قد تعيق عودة إمام عاشور إلى الأبيض مجددا.

وقررت لجنة التخطيط داخل النادي الأهلي، الموافقة على رحيل النجم المالي أليو ديانج نجم خط وسط المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعد تلقي اللاعب العديد من العروض الضخمة في الدوريات العربية والأوروبية.

امام عاشور 

والد إمام: رغبة اللاعب تحسم انتقاله للأهلي


بالتزامن مع ابتعاد عاشور عن المشاركة مع فريقه، ترددت أنباء عن دخول النادي الأهلي، طرفا في المفاوضات لضم اللاعب.

وجاء رد والد إمام عاشور، ليضع حدا للجدل الأخير، بشأن انتقال  اللاعب للأهلي، والابتعاد عن التشكيل الأساسي لفريقه وارتباط اسمه بالنادي الأهلي.

وكشف والد إمام عاشور، خلال تصريحات صحفية، عن عدم وجود مشكلة بين اللاعب ومدربه في فريقه 
الدنماركي، مؤكدا أنه ابتعاده الفترات الأخيرة عن التشكيل الأساسي وجهة نظر فنية.

ورفض والد إمام عاشور، تأكيد أو نفي ما يُثار حول عودة اللاعب الى مصر أو ارتباط اسمه بالنادي الأهلي الفترات الأخيرة، مشددا على أن عودة اللاعب الى الدوري المصري قراره الشخصي، لكنه يعتقد أن نجله يرغب في التواجد بين صفوف الدوريات الأوروبية الفترات القادمة.

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