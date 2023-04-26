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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كوبري.. تعليق مثير من خالد الغندور على انتقال إمام عاشور للأهلي

صدى البلد

علق الإعلامي خالد الغندور، على أنباء انتقال إمام عاشور، لاعب فريق الزمالك السابق وميتيلاند الدنماركي الحالي، إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال خالد الغندور في تصريحات عبر برنامج زملكاوي على قناة الزمالك: “الزمالك قصته مع إمام عاشور انتهت، النادي باعه للفريق الدنماركي واخد ٣ مليون دولار في لاعب مصري لمدة ٤ سنوات ونصف”.

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وأضاف: “طبعا النادي الدنماركي عايز يكسب في بيع إمام عاشور فهل الأهلي هيقدر يدفع مبلغ ٤ أو ٥ مليون دولار مثلا؟ هنقول ماشي معاه فلوس كتير وهيدفع”.

إمام عاشور والأهلي

وأكمل: “السؤال هنا، هل انتقال إمام عاشور للأهلي انتصار للأهلي أنه جاب اللاعب كوبري، أم انتصار لقيم ومبادئ الفريق التي يقال عنها”.

واختتم: “ هل اللاعب الذي سب رموز الأهلي وضرب كابتن الفريق بالشلوت دلوقتي القيم هتتغير؟”.

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