صفقة الموسم.. 3 ردود رسمية تحسم جدل انتقال إمام عاشور إلى الأهلي

شائعات لا تتوقف حول انتقال إمام عاشور نجم نادي الزمالك السابق وميتلاند الدنماركي الحالي، إلى النادي الأهلي بداية من الموسم المقبل، رغم نفي جميع المصادر الرسمية.

وصرح الإعلامي إسلام صادق، مؤخرا أن إمام عاشور وقع للنادي الأهلي لمدة 4 سنوات ونصف بدءا من الموسم المقبل، ووقع على رغبة انتقاله للقلعة الحمراء خلال تواجده بمعسكر المنتخب قبل مباراتي مالاوي بتصفيات كأس الأمم الإفريقية، ومع جلوس إمام عاشور على دكة بدلاء ميتلاند الدنماركي خلال الفترة الماضية زدات الشائعات حول مستقبل الدولي المصري.

وانضم إمام عاشور إلى ميتلاند الدنماركي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من نادي الزمالك بعقد يمتد حتى 30 يونيو في صيف 2025، في صفقة وصفها البعض بإنها مجرد محطة لعودة اللاعب إلى الدوري المصري مجددا ولكن عن طريق الأهلي.

هل وقع إمام عاشور للأهلي؟.. 3 ردود تحسم الجدل:

خلال استضافته إمام عاشور في برنامج “رامز نيفر إند" في شهر رمضان المبارك، قال رامز جلال لنجم الزمالك السابق:" سمعت إن أمير توفيق خلص معاك؟".. ليرد عاشور قائلا :"معرفش والله".

كما رد إمام عاشور “بطريقة غير مباشرة” على أنباء انتقاله إلى الأهلي، بإضافة اسم نادي الزمالك في تعريف حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، عقب انتشار أنباء توقيعه للنادي الأهلي.

حساب إمام عاشور على إنستجرام

رد ميتلاند:

قال هفيد ياكوبسن رئيس قسم الاتصالات والإعلام بنادي ميتلاند الدنماركي في تصريحات “مؤخرا" لموقع "صدى البلد": “انتقال إمام عاشور إلى الأهلي في الموسم المقبل؟ غير صحيح على الإطلاق.. لا توجد مفاوضات من الأساس”.



الأهلي يحسم الجدل:

نفى محسن صالح، رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي ما تردد حول توقيع إمام عاشور للنادي الأهلي، حيث قال في تصريحات إذاعية:" ما تردد حول هذا الموضوع غير حقيقي ولا أحد يعلم حديث اللجنة بالفنية بالأهلي".

وأشار:" هذه الأمور سابقة لأوانها والحديث عن الصفقات يكون بعد نهاية الموسم".