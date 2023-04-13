توقيع إمام عاشور للأهلي .. هاني حتحوت يحسم الجدل .. فيديو

كشف الإعلامي هاني حتحوت حقيقة انتقال إمام عاشور، لاعب ميتيلاند الدنماركي الحالي والزمالك السابق، لصفوف الأهلي الفترة المقبلة.



كشف هاني حتحوت عبر برنامجه "الماتش" المذاع عبر قناة "صدى البلد" من خلال مصادره الخاصة:" إمام عاشور مش هيروح الأهلي وعاوز يكمل في أوروبا، وفقًا لأحد أصدقائه المقربين".



وعن موضوع تكفله بسداد غرامة كهربا، وربما تكون مؤشرًا لانتقاله للأهلي، أجاب المصدر:" كهربا وإمام عاشور تواجدا سويًا في غرفة واحدة في السعودية لتصوير أحد البرامج التلفزيونية".



تابع:" تربط إمام عاشور وكهربا علاقة صداقة قوية للغاية، ولا صحة لهذا الكلام".



أتم هاني حتحوت بالتأكيد على تواصلهم مع إمام عاشور لسؤاله عن انتقاله للأهلي، قائلًا:" تواصلنا مع إمام عاشور، ولم يجب على الأسئلة، ورفض الرد على تقارير انتقاله للأهلي".

