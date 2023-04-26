بالأسماء.. غياب 6 نجوم عن الأهلي أمام الرجاء المغربي في دوري الأبطال

وصلت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى المغرب، استعدادًا لمواجهة الرجاء، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان فريق الأهلي قد فاز على نظيره الرجاء المغربي في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين، أحرزهما كل من محمد عبد المنعم وحسين الشحات.

الأهلي ضد الرجاء

ويعاني فريق الأهلي من بعض الغيابات حيث يغيب عن المارد الأحمر كل من عمرو السوليه ورامي ربيعة ورأفت خليل ومحمد الصاوي "كريستو"، وأيمن أشرف وأخيرًا شادي حسين.

يُذكر أن الفائز من مباراة الأهلي والرجاء المغربي سيلاقي الفائز من مواجهة الترجي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري.