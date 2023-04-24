أمير توفيق تواصل معه.. نجم الزمالك يعلن قرب انضمام إمام عاشور للأهلي

كشف طارق السيد نجم نادي الزمالك والمنتخب السابق عن حقيقة قرب انضمام أمام عاشور نجم ميتدلاند الدنماركي إلي صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

واكد طارق السيد في تصريحات عبر فيديو بثه من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” أن أمام عاشور طريقة لعبه لا تناسب فريق ميتدلاند الدنماركي ورحيله عن الفريق وارد.

وأضاف طارق السيد أن أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي تواصل مع أمام عاشور ولم يبد نجم الزمالك السابق رفضه التام للانضمام للاهلي

وتابع طارق السيد أن أمام عاشور نجم زملكاوي محب للفريق لكن انضمامه للأهلي وارد بقوة حال رحيله عن النادي الدنماركي.