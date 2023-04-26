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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

برامج علمية حديثة .. طب الأقصر تنظم مؤتمرها الأول 4 مايو

صدى البلد

تنظم كلية الطب بجامعة الأقصر المؤتمر الأول لها ، تحت عنوان الجديد في التعليم الطبي وممارسته ، يوم الخميس الموافق الرابع من مايو لعام 2023.


يأتى ذلك  تحت رعاية وزير التعليم العالي الدكتور محمد ايمن عاشور  ، ومحافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم  ، والمؤتمر يقام برئاسة الدكتور حمدي حسين رئيس جامعة الأقصر.

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ويتضمن المؤتمر تقديم برامج علمية حديثة من خلال استضافة كوكبة من أساتذة كليات الطب بعدة جامعات مختلفة.

كذلك يقدم البعض من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب بجامعة الأقصر محتوى علميا أيضا عن بعض المواضيع الطبية المهمة.

ويهدف المؤتمر الأول لتقديم كل ما هو حديث ومفيد في طرق وأساليب التعليم الطبي وممارسته للأطباء والطلاب بالكلية.

الأقصر محافظ الأقصر أعضاء هيئة التدريس كلية الطب جامعة الاقصر مؤتمر الأول

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