أخبار السيارات| نصائح ذهبية يجب إتباعها قبل السفر بالسيارة.. 5 أنواع مستعملة بالسوق المصري تبدأ بـ 80 ألف جنيه

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي :

عقب نهاية عيد الفطر المبارك ومع دخول فصل الصيف يبدأ التجهيز للسفر والإجازات وقد يهمل البعض تجهيز وتهيئة السيارة قبل السفر، حيث يطلب الأمر عناية خاصة وفحصاً شاملاً للسيارة لتجنب حدوث مشكلات ميكانيكية.

تعتبر السيارات المستعملة حلاً اقتصاديا مناسباً عن شراء السيارات الجديدة في ظل ارتفاع أسعارها بشكل جنوني خلال أعوام 2022 و 2023.

يبحث العديد من المشترين الجدد عن اقتناء سيارة اقتصادية موفرة في البنزين وبسعر مناسب لقضاء الاحتياجات والمهام اليومية البسيطة مثل الذهاب للعمل وغيرها.

تعتبر السيارة BMW X6 M الجديدة موديل 2023 أحد أشهر إصدارات العلامة التجارية البافارية من قسم الأداء الرياضي M في السوق المصري، حيث تتمتع بنظام دفع رباعي قوية وبأقة من أحد أنظمة الترفيه والتكنولوجيا.

تنتمي السيارة فورد كوجا لفئة السيارات الرياضية "كروس أوفر" وتعتبر أحد أشهر إصدارات الشركة الأمريكية في هذه الفئة، وشهدت قيمة الوديعة البنكية الخاصة بها تخفيضاً يصل إلى 70% عند استيرادها من الخارج، بالإضافة للإعفاء الجمركي والضريبي وفقاً للقانون رقم 161 لسنة 2022 الخاصّ بمنح تيسيرات لاستيراد سيارات المصريين بالخارج.