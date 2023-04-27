عاجل
عقد 8 دورات تدريبية مجانية أساسية لمعاوني أعضاء هيئة تدريس جامعة أسيوط جامعة أسيوط تشارك في النسخة السادسة لمهرجان مسرح الجنوب «كلميم الدولي» بالمغرب|صور موجز السوشيال ميديا: إدارة الزمالك تطالب بالانسحاب من السوبر اعتراضا على عدم إيقاف كهربا..رضا شحاتة مديرا فنيا لغزل المحلة حتى نهاية الموسم قبل مواجهة الأهلي والرجاء.. تاريخ مؤسف للمارد الأحمر على ملعب محمد الخامس أخبار التعليم |اليوم .. حقوق حلوان تتابع امتحانات الميد تيرم للفرقة الثانية...الليلة .. قمر التربيع الأول لشهر شوال يزين سماء مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| نصائح ذهبية يجب إتباعها قبل السفر بالسيارة.. 5 أنواع مستعملة بالسوق المصري تبدأ بـ 80 ألف جنيه

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي :

 

نصائح ذهبية يجب إتباعها قبل السفر بالسيارة

عقب نهاية عيد الفطر المبارك ومع دخول فصل الصيف يبدأ التجهيز للسفر والإجازات وقد يهمل البعض تجهيز وتهيئة السيارة قبل السفر، حيث يطلب الأمر عناية خاصة وفحصاً شاملاً للسيارة لتجنب حدوث مشكلات ميكانيكية.

 

5 سيارات مستعملة بالسوق المصري تبدأ بـ 80 ألف جنيه | صور

تعتبر السيارات المستعملة حلاً اقتصاديا مناسباً عن شراء السيارات الجديدة في ظل ارتفاع أسعارها بشكل جنوني خلال أعوام 2022 و 2023.

 

سوزوكي هاتشباك مستعملة بـ 90 ألف جنيه| صور

يبحث العديد من المشترين الجدد عن اقتناء سيارة اقتصادية موفرة في البنزين وبسعر مناسب لقضاء الاحتياجات والمهام اليومية البسيطة مثل الذهاب للعمل وغيرها.

 

أسعار BMW X6 M موديل 2023 الجديدة في مصر | صور

تعتبر السيارة BMW X6 M الجديدة موديل 2023 أحد أشهر إصدارات العلامة التجارية البافارية من قسم الأداء الرياضي M في السوق المصري، حيث تتمتع بنظام دفع رباعي قوية وبأقة من أحد أنظمة الترفيه والتكنولوجيا.

 

للمغتربين .. خصم 70% على أسعار فورد كوجا الجديدة | صور

تنتمي السيارة فورد كوجا لفئة السيارات الرياضية "كروس أوفر" وتعتبر أحد أشهر إصدارات الشركة الأمريكية في هذه الفئة، وشهدت قيمة الوديعة البنكية الخاصة بها تخفيضاً يصل إلى 70% عند استيرادها من الخارج، بالإضافة للإعفاء الجمركي والضريبي وفقاً للقانون رقم 161 لسنة 2022 الخاصّ بمنح تيسيرات لاستيراد سيارات المصريين بالخارج.

السفر BMW X6 M BMW هاتشباك سوزوكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل من البحوث الفلكية بشأن زلزال اليوم .. تفاصيل جديدة

هبوط قاسي يضرب الذهب عالميًا.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر

رسالة نارية من خالد الغندور بشأن انسحاب الزمالك من مباراة السوبر

ضربة موجعة للسوق الموازي للدولار .. ومطالبات للحفاظ على استقرار العملة الأجنبية

هتنزل 14 درجة دفعة واحدة استعدوا|الأرصاد تفجر مفاجأة وتحذر من طقس اليوم

بدأ العد التنازلي.. موعد إجازة عيد الأضحي 2023

الانسحاب من كأس السوبر | ميدو يوجّه طلبا عاجلا لمسئولي الزمالك

نحن على حق | أول تعليق من اتحاد الكرة بشأن أزمة كهربا

موضوعات متعلقة

الكشف عن سيارة مكلارين 750S الخارقة بقوة 740 حصانا| صور

نصائح ذهبية يجب إتباعها قبل السفر بالسيارة

5 سيارات مستعملة بالسوق المصري تبدأ بـ 80 ألف جنيه | صور

سوزوكي هاتشباك مستعملة بـ 90 ألف جنيه| صور

أسعار BMW X6 M موديل 2023 الجديدة في مصر | صور

للمغتربين .. خصم 70% على أسعار فورد كوجا الجديدة | صور

أهم النصائح لتزويد مياه الردياتير في السيارة

مرسيدس تعرض تفاصيل تصميم الفئة E الجديدة قبل الكشف عنها| فيديو

ترشيحاتنا

«بلا قلب.. وقاسي».. يوتيوبر شهير يثير جدل متابعيه لسبب صادم |شاهد

مراسل «إكسترا نيوز»: معبر أرقين مستمر في استقبال رعايا مختلف الدول من السودان

أرصاد السعودية تحذر من طقس المملكة الساعات المقبلة

نجم الأهلي السابق يؤكد: هذه العبارة لـ «جوزيه» أصبحت حقيقية داخل جدران النادي|فيديو

طقس غير مستقر.. محافظات معرضة للأمطار.. وتحذيرات من الرياح بهذه المناطق

قبل مواجهة الأهلي والرجاء.. تاريخ مؤسف للمارد الأحمر على ملعب محمد الخامس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مؤشر على إصابتك بالسرطان .. احذر التعرق الليلى

أعشاب للتخفيف من التهابات المسالك البولية|تعرف عليها

بإنقاص وزن ملحوظ .. إلهام شاهين تثير الجدل فى أحدث ظهور لها

بدون حجاب .. صور لحلا شيحة تثير ضجة على السوشيال ميديا

فيديو

ماجد المصري: بيصعب عليا أصحي مراتي عشان تعملي أكل.. وبطبخ لنفسي.. فيديو

ماجد المصري: خالد يوسف صديق حميم من أيام دور صلاح معارك.. فيديو

نسليهان أتاغول تثير الجدل بعد خيانة زوجها قادير دوغلو | فيديوجراف

دوري أبطال إفريقيا.. 4 عقبات تواجه الأهلي قبل مباراة الرجاء المغربي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (11) الصراط المستقيم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المرأة المصرية والتكريم الإلهي

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: الجميع شريك في مكافحة الفساد

أمل منصور

أمل منصور تكتب: الرجل المتقلب والفتاة الودودة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أبطال من سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: أفراح سيناء بالتنمية في عيد تحريرها

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: المساجد ودورها الراقي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب .. رقصة الموت

اﻟﻤﺰﻳﺪ