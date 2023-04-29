سعره 2266 جنيه بس.. إنفينيكس تطلق موبايل Smart 7 HD بإمكانيات رائعة

كشفت شركة إنفينيكس Infinix عن هاتفها الذكي الجديد Infinix Smart 7 HD في الهند وهو ميسور التكلفة يقل عن 6000 روبية، أي ما يعادل 2266 جنيه مصري، وحرصت العلامة التجارية أن يكون هاتفها الجديد صديق لميزانية المستهلك ولا يرهقها، في السطور التالية يرصد موقع "صدى البلد" كل تفاصيل الجهاز.

مواصفات Infinix Smart 7 HD

يأتي هاتف إنفينيكس Smart 7 HD مع شاشة عرض IPS LCD مقاس 6.6 بوصة بدقة ووضح 1612 × 720 بيكسل، مع معدل كثافة بيكسلات 267 نقطة لكل بوصة، ودرجة سطوع قياسية 500 شمعة في المتر المربع، ونسبة شاشة إلى هيكل 84.6%.

Infinix Smart 7 HD

تحت غطاء المحرك ، يتم تشغيل Smart 7 HD بواسطة معالج وحدة مركزية Spreadtrum SC9863A1 ثماني النواة بتردد ميقاتي أقصى 1.6 جيجاهرتز، يقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 2 جيجا بايت رام ومساحة تخزين داخلية بسعة 64 جيجا بايت روم، والتي يمكن توسيعها حتى 1 تيرا بايت باستخدام بطاقة MicroSD ، كما يمكن زيادة الرامات إلى ما يصل إلى 2 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية.

يعمل إنفينيكس سمارت 7 إتش دي على واجهة مستخدم XOS 12 استنادًا إلى نظام تشغيل أندرويد 12 (إصدار Go) ويتضمن ميزات مثل Game Mode و Eye Care و AI Gallery و Video Assistant و Social Turbo والمزيد.

يحزم Smart 7 HD على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقدرة 10 وات، من حيث التصوير، يحتوي جهاز إنفينيكس على كاميرا أساسية بدقة 8 ميجابكسل وعدسة عمق ثانوية بدقة 0.08 ميجابيكسلمع فلاش LED مزدوج في الخلف. في المقدمة ، يحتوي على كاميرا سيلفي بدقة 5 ميجابكسل مع ميزات مثل تقنية HDR والتصوير البانورامي و تجميل الصور بواسطة الذكاء الاصطناعي AI 3D Beauty كما يتميز أيضًا بخاصية فتح شاشة القفل عبر التعرف على الوجه وجهاز استشعار بصمات الأصابع في الخلف.

تتضمن منافذ الاتصال في إنفينيكس سمارت 7 إتش دي فتحة بطاقة ثلاثية و Wi-Fi و Bluetooth 4.2 والمزيد. بفضل سعره المعقول جدا، يعد Infinix Smart 7 HD خيارًا مقنعًا لأولئك الذين يريدون هاتفًا ذكيًا بميزانية محدودة بمواصفات جيدة.

سيكون السعر الأولي لهاتف Infinix Smart 7 HD هو 5،399 روبية على Flipkart ، بينما يبدأ السعر القياسي لنسخة التخزين بسعة 2 جيجابايت رام و 64 جيجابايت روم من 5999 روبية، وسيكون متوافر بدءا من 4 مايو الساعة 12 ظهرًا بتوقيت الهند. يتوفر الهاتف الذكي بأربعة خيارات ألوان وهما الأسود والأبيض والأخضر والأزرق.