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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بتصميم شيك وإمكانيات قوية.. إنفينيكس تطلق هاتفا جديدا بـ 8800 جنيه

سعر ومواصفات Infinix
سعر ومواصفات Infinix Hot 30

كشفت شركة إنفينيكس Infinix الصينية لصناعة الهواتف الذكية، عن أحدث إصدارتها من الهواتف الذكية متوسطة الفئة لعام 2023، حيث أطلقت هاتفها الجديد Infinix Hot 30 والموجه للشباب بتصميم أنيق مع عددا من الإمكانيات القوية.

سعر ومواصفات هاتف إنفينيكس هوت 30

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي هاتف إنفينيكس Infinix Hot 30، مع شاشة كبيرة الحجم من نوع IPS LCD، يبلغ قياسها 6.78 بوصة، وبدقة 1080 × 2460 بكسل، تدعم معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، ومعدل أخذ عينات يعمل باللمس 270 هرتز، وسطوع يصل إلى 580 شمعة.

 

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ويتمتع هاتف إنفينيكس هوت 30، بكاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية منها تأتي  بدقة 50 ميجابكسل، مع مستشعر مقاس 1 / 2.55 بوصة، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل مخصصة لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويتم تشغيل هاتف Infinix Hot 30، بواسطة معالج من نوع Helio G88، والمطور من قبل شركة ميدياتك بدقة تصنيع 12 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين قابلة للتوسيع 256 جيجابايت، قابلة للتوسيع عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

ويحزم هاتف Infinix Hot 30، بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 33 وات، وتدعي إنفينيكس أنها يمكنها شحن الهاتف من 0 إلى 55% في غصون 30 دقيقة.

سعر ومواصفات Infinix Hot 30

وتشمل المواصفات المتبقية في هاتف إنفينيكس الجديد، دعم شريحتي اتصال SIM، واتصال 4G ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملميتر، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم XOS 12.6، المستندة إلى بنظام Android 13، ويتميز الهاتف بقارئ لبصمات الأصبع مدمج في الإطار الجانبي للجهاز والذي يتضاعف كـ زر لتشغيل الهاتف.

ويتوفر هاتف Infinix Hot 30، في 3 ألوان الأسود، والأبيض والأخضر، مقابل سعر حوالي يبدأ من 290 دولار (أي ما يعادل 8800 جنيه).

سعر ومواصفات Infinix Hot 30
إنفينيكس Infinix Infinix Hot 30 إنفينيكس هوت 30 سعر ومواصفات Infinix Hot 30

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