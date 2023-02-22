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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ببطارية 6000 مللي أمبير.. إنفينيكس تطلق هاتفا جديدا بسعر مميز

Infinix Smart 7
Infinix Smart 7

كشفت شركة إنفينيكس Infinix الصينية، لصناعة الهواتف الذكية، عن أحدث هواتفها الخاصة بالفئة الاقتصادية الميزانية، ويتميز الهاتف الموجه للشباب بسعر منخفض للغاية لم يتعد الـ 100 دولار.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، ينطلق هاتف Infinix Smart 7، من إنفينيكس للسوق الهندى، مع شاشة عالية الدقة من نوع LCD، بقياس 6.6 بوصة، بجودة عرض +HD، وبدقة عرضة1612×720 بكسل، وبنسبة عرض إلى ارتفاع بلغت 20:9.

 

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سعر ومواصفات هاتف إنفينيكس Infinix Smart 7

جاء هاتف Infinix Smart 7، مع كاميرا خلفية رئيسية بدقة 13 ميجا بكسل، تدعم الضبط تلقائي للصورة، مصحوبة بعدسة VGA ثانوية بدقة 0.03 ميجابكسل لتصوير العمق، تدعم القدرة على تسجيل مقاطع فيديو بدقة 1080 بكسل، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة للتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 5 ميجابكسل.

Infinix Smart 7

يتميز هاتف إنفينيكس الجديد، بظهر محكم بتصميم نمط الموجة، مع طلاء أيون الفضة المضاد للميكروبات، وبقارئ لبصمات الأصبع مدمج في جزيرة الكاميرا الخلفية.

يتم تشغيل هاتف إنفينيكس Infinix Smart 7، بواسطة معالج رباعي النواة من إنتاج شركة يونيسوك الصينية، من نوع Unisoc SC9863A، والمطور بدقة تصنيع 28 نانومتر.

ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر فتحة مخصصة لبطاقات الذاكرة الخارجية microSD حتي ما يصل 512 جيجابايت.

يعمل هاتف إنفينيكس Infinix Smart 7، بواجهة المستخدم XOS 12، المستندة على نظام التشغيل أندرويد 12.

يحزم هاتف Infinix Smart 7، بطارية عملاقة بقوة 6000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن بسرعة 10 وات.

تشتمل بقية الميزات البارزة بهاتف إنفينيكس Infinix Smart 7، نظام صوت محيطي DTS، ومنفذ شحن من نوع microUSB، ومقبس سماعة الرأس بقياس 3.5 ملميتر، ومستشعر القرب، ومستشعر الإضاءة المحيطة، وشريحتي اتصال و 4 G VoLTE ودعما لـ WiFi و Bluetooth.

يتوفر هاتف إنفينيكس Infinix Smart 7، للبيع في الهند في اللون الأخضر الزمردى و الأسود والأزرق السماوي، ويباع مقابل سعر حوالي 88 دولار (أي ما يعادل 2600 جنيه مصري).

Infinix Smart 7
إنفينيكس Infinix Smart 7 سعر ومواصفات Infinix Smart 7 Infinix هاتف إنفينيكس Smart 7

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